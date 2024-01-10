'Sadece gazeteci olduğum için tutukluyum'

2023 yılı Basın Özgürlüğü Raporu’na göre 2023 yılında Türkiye’de gazeteciler yaptıkları haberler nedeniyle tam 563 kez hakim karşısına çıktı. Hakim karşısına çıkan bu gazetecilerden 72’si gözaltına alındı ve 27 gazeteci tutuklandı.





Bold Medya'da yer alan habere göre Türkiye, basın özgürlüğünde dünyadaki 180 ülke arasında 165. sıraya geriledi. Yaklaşan yerel seçimlerde iktidarın yine hedefinde gazeteciler olacak.O gazetecilerden biri de Mehmet Kamış. Gazeteci Mehmet Kamış’ın 23 Kasım 2023’te tutuklanmasının ardından cezaevinden ilk fotoğrafı oğlu Alperen Kamış tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Alperen Kamış’ın, “10 Ocak çalışan gazeteciler günün kutlu olsun.” notuyla paylaştığı fotoğrafta Mehmet Kamış’ın moralinin yüksek olduğu görülüyor.Mehmet Kamış’ın son kapalı görüşte yakınlarına, “Dosyamda gazetecilik faaliyetlerim dışında hiç bir şey yok. Aynı dosyada olduğum arkadaşlara ‘darbeye teşebbüsten’ verilen ceza Yargıtay tarafından bozulmuştu. ByLock suçlamasıyla ilgili ise AİHM tarafından ihlal kararı verildi. Kaldı ki ben ByLock bile kullanmadım… Sadece ‘gazetecilik’ çalışmalarım nedeniyle ve ismim ‘Mehmet Kamış’ olduğu için tutukluyum.” dediği öğrenildi.Kapatılan Zaman Gazetesi’nin eski Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış, 22 Kasım’da Çeşme’de gözaltına alınmış ve bir gün sonra çıkarıldığı mahkemece ‘darbeye teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Mehmet Kamış’a yönelik ‘darbe’ suçlamasıyla ilgili iddianamede tek bir somut delil yok.Hakkında, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından 2017 yılında hazırlanan iddianamedeki suçlamalar şöyle:1) Zaman Gazetesi’nde çalışması2) Evinde 3 adet 1 dolarlık banknot bulundurması3) Bank Asya’ya para yatırması4) Çatı davada yargılanan (eski zaman çalışanlarıyla) telefon irtibatının olması