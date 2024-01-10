Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın da katıldığı MİT etkinliğinde ‘fotoğraf’ skandalı /10 Ocak 2024 21:30

Erdoğan’ın da katıldığı MİT etkinliğinde ‘fotoğraf’ skandalı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un sosyal medya hesaplarından Milli İstihbarat Teşkilatının 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri’ne katılan üst düzey isimlerin fotoğrafı paylaşıldı. Erdoğan’ın kişisel hesabındaki fotoğraflar bir süre sonra kaldırıldı.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) kuruluş yıldönümü etkinliğinde fotoğraf krizi yaşandı.

Milli İstihbarat Teşkilatının 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri’ne katılan Erdoğan'ın, etkinlik sırasında salonda çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Fotoğraflarda aralarında üst düzey MİT mensuplarının da olması muhtemel katılımcıların yüzleri görülürken; bir süre sonra paylaşımda yeni düzenleme yapılarak bu fotoğraflar kaldırıldı.

Erdoğan'ın yaptığı ilk paylaşım şöyle:



Erdoğan'ın paylaşımının düzenlenmiş hali ise şöyle:



ADALET BAKANI DA İFŞA ETTİ

Benzer bir paylaşımı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptı. Tunç'un yayınladığı fotoğraflarda da MİT mensuplarının yüzleri açık görülüyordu:



AĞIR HAPİS CEZASI NEDENİ

Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27 Maddesi'ne göre, MİT'te görev yapan kişileri ifşa etmenin cezası iki yıldan sekiz yıla kadar hapis olarak belirtiliyor.

Kanun maddesinde şöyle deniliyor:

"Millî İstihbarat Teşkilâtı'nın görev ve faaliyetlerine taalluk eden evrak veya malumatı istihsal eden kişi, fiil daha ağır bir cezayı gerektirmiyorsa iki seneden sekiz seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır."

GAZETECİLER HAPİS YATMIŞTI

5 Mart’ta, Libya’da hayatını kaybeden MİT mensubunun cenazesine ilişkin haber nedeniyle Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç‘ın tutuklanmış; OdaTV internet sitesine erişimin engellenmesi kararı verilmişti.

Aynı gün haber sitesinin genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan ifadeye çağrıldı. İfadesinin ardından tutuklanması talebiyle sevk edilen gazeteci 6 Mart’ta İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

Hapis kararı söz konusu kanun maddesine göre verilmişti.
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