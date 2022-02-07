Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 16 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 16 kişi Bakırköy Adliyesi'ne getirildi.
Gözaltında olan 16 kişi tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Covid-19 testi pozitif çıkan 1 kişinin ise karantinaya alındığı öğrenildi.