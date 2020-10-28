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Sağlık Bakanı Koca son verileri açıkladı: 2305 yeni hasta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı yeni koronavirüs verilerine göre Türkiye'de son 24 saat içinde 77 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken tespit edilen yeni hasta sayısı da 2305 oldu.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 77 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 2 bin 305 yeni hastanın tespit edildiği bilgisini verdi. 

Koronavirüs nedeniyle 10 bin 27 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 368 bin 513'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 662 oldu. 

AĞIR HASTA SAYISI BİN 836

Tabloya göre, toplam test sayısı 13 milyon 606 bin 764, toplam ağır hasta sayısı bin 836,  toplam iyileşen hasta sayısı 319 bin 181, bugünkü test sayısı 128 bin 312 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 28 Ekim 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:


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