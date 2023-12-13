Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık sorunları yaşayan Papa: Mezar yerimi hazırlattım /13 Aralık 2023 16:18

Sağlık sorunları yaşayan Papa: Mezar yerimi hazırlattım

86 yaşındaki Papa Francis, mezar yerini Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'nda hazırlattığını söyledi.

SHABER3.COM

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Meksika kanalı "N+"ya verdiği özel demeçte de bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği için hakkında çıkan "selefi Papa 16. Benediktus gibi istifa edebilir" söylentilerine yanıt verdi. 

"Şu an için istifa etmeye niyetim yok" diyen 86 yaşındaki Papa Francis, hakkındaki iddiaları yalanladı. 

Papa, Hz. Meryem'e duyduğu büyük bağlılık dolayısıyla mezar yerini, Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'nda hazırlattığını, ayrıca papalık cenaze törenlerinin sadeleştirilmesini istediğini sözlerine ekledi. 

Papa, Aralık 2022'de İspanya'nın ABC gazetesine verdiği röportajda ise sağlık sorunları sebebiyle görevini yerine getirememe ihtimaline karşın istifa mektubunu 9 yıldır hazır beklettiğini ifade etmişti. 

Solunum yollarındaki rahatsızlık sebebiyle 25 Kasım’da Roma'daki Gemelli Hastanesinde kontrolden geçen, bazı seyahatlerini ve programlarını iptal etmek durumunda kalan Papa, son günlerde programlarını eskisi gibi sürdürmeye başlamıştı. 

Papa Francis, mart ayında solunum yolu enfeksiyonu tedavisi, haziran ayında dise kesi yeri fıtığına yönelik karın duvarına protez yerleştirilmesi ameliyatı için bir süre Gemelli Hastanesinde yatmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sağlık sorunları yaşayan Papa: Mezar yerimi hazırlattım Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:21:48