Ligler hiçbir şey olmamışçasına yeniden başlayacak

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.





Büyükekşi, tüm liglerin 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacağını açıkladı.





DERBİ TARİHİ DEĞİŞMEDİ

Büyükekşi, liglerde bu hafta sonunda oynaması gereken maçların 10 Ocak'a ertelendiğini söyledi. Bu hafta yapılması gereken maçlar 10 Ocak’a ertelenirken, 19 Aralık'tan itibaren ligin 17. hafta maçları oynanacak. Bu kararla ligin 18. haftasındaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi değişmedi.





10 Ocak'ta oynanması gereken Ziraat Türkiye Kupası maçları ise daha ileri bir tarihe alınacak.





"YETKİ, BAĞIMSIZ OLAN PFDK'DA"

Ankaragücü'nün ligdeki durumuyla ilgili bilgi veren Büyükekşi, "TFF'nin kurulları var. TFF Hukuk Kurulu Başkanı her hafta maçlar oynandıktan sonra ceza kuruluna sevkler yapıyor. Dün de gerekli sevkler yapıldı. TFF'nin bu konuda bir karar yetkisi yok. Yetki, bağımsız olan PFDK'da. Onlar da yarın toplanacak. Karar, perşembe günü de açıklanacaktır" dedi.





"HAKEMLİĞİ BIRAKMASI GİBİ BİR DURUM YOK"

Halil Umut Meler'in görevine devam edeceğini düşündüğünü belirten Büyükekşi, "Halil Umut Meler, UEFA'nın da FIFA'nın da çok sevdiği bir hakem. EURO 2024'te görev almasını bekliyoruz. Şu an hakemliği bırakması gibi bir durum yok" açıklamasında bulundu.





"İLAVE YAPTIRIMLAR GETİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Mehmet Büyükekşi, para cezası ve hak mahrumiyeti cezalarına ek olarak ilave yaptırımlar getirilebileceğini belirterek, "Bu gibi olayların tekrarının olmaması için hak mahrumiyeti ve para cezasına ek olarak ilave yaptırımlar getirmeyi planlıyoruz. Bakanlıklarımızla görüşmelerimizde ilgili kanunda gerekli değişikliklerin yapılmasında TFF yerine alacaktır" dedi.









"FARUK KOCA BÖYLE BİRİ DEĞİLDİ"

"Alt liglerde benzer konularda küme düşürülen takım oldu. Ankaragücü için benzer karar alınacak mı?"





"Faruk Başkanımız böyle biri değildi. Bir sağlık durumu mu oldu, ne oldu bilemiyoruz. Bizim konumuz bu değil. Konu adalete gitti. Biz gereken sevkleri yaptık. Kararı PFDK verecek, bizim bir yetkimiz yok. Biz PFDK'ya müdahale edemiyoruz. Üst kurul Tahkim. Tahkim verilen kararla ilgili düzeltme yaparsa yapar. Benim bir şey söylemem yönlendirme olur. O yüzden bir şey söylemek istemiyorum."





"YABANCI HAKEM GÜNDEMİMİZDE YOK"

Yabancı hakem konusuyla ilgili soruyu yanıtlayan Mehmet Büyükekşi, "Yabancı hakem konusu şu anda gündemimizde yok" dedi.





İSTİFA İDDİALARINA CEVAP

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, istifa edebileceği yönündeki haberlere de yanıt verdi.





Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Faraziler üzerine iş yapmıyoruz. Şimdi siz dışarı çıktığınızda trafik kazası olacak, öleceksiniz! Böyle şeyler konuşmaya gerek yok. Lütfen sizler de olumlu olun. Böyle olumsuz şeylerle , dedikodularla uğraşmayın. İstifa etmek için bir sebep de yok. ben her şeyi şeffaf olarak paylaşıyorum. Tek amacımız Türk futbolunu iyi yere getirmek. Bunu tek yapamayız, sizler de destek verin. Bu tür haberleri gündeme getirmek bile doğru değil!" dedi.











