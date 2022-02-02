Şahan Gökbakar, Burak Elmas'ı sosyal medya üzerinden eleştirdi

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre oyuncu Şahan Gökbakar, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı eleştirerek, "Büyük umutlar ve vaatlerle gelip, hayal kırıklığı oldunuz" dedi. oyuncu Şahan Gökbakar, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı eleştirerek, "Büyük umutlar ve vaatlerle gelip, hayal kırıklığı oldunuz" dedi.





Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gökbakar, "Başkan siz neyi anlatıyorsunuz? Ne sosyal medyası, ne algısı ne, ne dış güçleri ne diyorsunuz Allah aşkına? Lig de düşme hattıyla 3 puan var, gençleştirme dediğin takıma 36 yaşında adam aldın, Gedson'u da Beşiktaş'a kaptırdın, sonra da çıkıp racon kesen konuşmalar" diye yazdı.





Gökbakar şöyle devam etti:





"Söylenecek tek şey var.Lafı gevelemenin alemi yok. Galatasaray tarihinin en kötü dönemini yaşatan, son derece başarısız bir başkan ve yönetimsiniz. Büyük umutlar ve vaatlerle gelip, hayal kırıklığı oldunuz. Ne söylerseniz söyleyin gerçek bu başkan"







