CHP'nin MOBESE önerisi Meclis'te kabul edilmedi

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN O LOKANTADA 2008'DE BALIK YEMİŞ"





MHP'Lİ AKÇAY: HEDEF SAPTIRMA VE ASIL MESELEYİ GÖZDEN KAÇIRMA ÖNERGESİ





TBMM Genel Kurulu'nda siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.CHP'nin "MOBESE kayıtlarının kullanımı"na ilişkin araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerisi üzerinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Anayasa'nın çiğnenmek için değil uymak için olduğunu belirterek, "İnsanların da milletvekili, belediye başkanı, sıradan vatandaş, kim olursa olsun Anayasa'dan kaynaklı hakları var" dedi.İstanbul'da kar yağdığında iki bakanın "koşa koşa İstanbul'a gittiğini" ifade eden Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:Zannettik ki havalimanında, Kuzey Marmara'da, TEM Otoyolu'nda yaşanan sorunlarla ilgili tedbir alacaklar, müdahale edecekler, AKOM'a gidecekler; büyükşehir, ilçe belediyeleri, Karayolları Genel Müdürlüğü hep birlikte el ele verilecek; TEM'de, havalimanında, Kuzey Marmara'da mahsur kalan insanlara derman olunacak. Hayır. 'MOBESE'yi izleyelim. Neredeymiş? Nerede balık yemiş? Kimle yemiş?' İnsan yemek yiyen bir varlıktır. Sayın Elitaş, Recep Tayyip Erdoğan o lokantada 2008'de balık yemiş.MOBESE kayıtlarına ilişkin yaşananların çok net bir suç olduğunu ve bunu basına servis etmenin suçun katmerlisi olduğunu belirten Altay, "Bunu 1972'deki Watergate skandalından aşağı ve daha düşük görmem, onunla aynı eş değerde bir suçtur. Demokrasilerin tıkır tıkır çalıştığı ülkelerde böyle bir suç için Amerikan Başkanı istifa etmek zorunda kalmıştır; biz hesap soramıyoruz. Bir gün bu hesap sorulacak" diye konuştu.MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ne İstanbul'u takıyor ne kendi partisini takıyor ne de Genel Başkanını takıyor. Belediye Başkanının tek taktığı ABD Büyükelçisi, İngiliz Büyükelçisi" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında "soğuk savaş" olduğunu öne süren ve bunu Meclise taşımaya gerek olmadığını dile getiren Akçay, "Bu önerge bir hedef saptırma ve asıl meseleyi gözden kaçırma önergesidir" ifadesini kullandı.Akçay, önergede eleştirilen MOBESE görüntülerini daha düne kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin linkinden bütün vatandaşların naklen izleyebildiğini anımsatarak, "Şimdi linki kapatmışlar. Naklen MOBESE izlemeden bütün, ne kadar MOBESE görüntüsü varsa onları izlemek de mümkün" dedi.Akçay, "Asıl izah edilmesi gereken konu balıkçıda çekilen fotoğraflardır ve İstanbullu kar altında mağdur iken bir belediye başkanı dört saatini neden bu büyükelçiyle görüşmeye ayırır? Ayrıca neden makamında görüşmemiştir?" dedi.