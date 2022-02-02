Samanyolu Haber /Dünya / "Bizi misillemeye geçmeye zorluyor" /02 Şubat 2022 22:50

"Bizi misillemeye geçmeye zorluyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Alman medya düzenleyicinin kararı, Rusya’nın endişelerinin meydan okurcasına göz ardı edildiğinin açık sinyali. Bu adım bize, Rusya’da akredite edilen Alman medyasına ve televizyon kanalının hesaplarını keyfi ve asılsız şekilde platformlarından silen internet aracılarına karşı misilleme önlemlerinin uygulanmasına başlamaktan başka seçenek bırakmıyor ” ifadesine yer verildi.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’da düzenleyici kurumun Russia Today Almanca (RT DE) televizyonunun yayınını yasaklama kararının, Rusya’da akredite olan Alman medyasına karşı misillemeyi uygulamaya geçirmeye zorladığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Alman medya düzenleyicinin kararı, Rusya’nın endişelerinin meydan okurcasına göz ardı edildiğinin açık sinyali. Bu adım bize, Rusya’da akredite edilen Alman medyasına ve televizyon kanalının hesaplarını keyfi ve asılsız şekilde platformlarından silen internet aracılarına karşı misilleme önlemlerinin uygulanmasına başlamaktan başka seçenek bırakmıyor ” ifadesine yer verildi.

RT DE’nin faaliyetini, Almanya’nın da taraf olduğu Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi’ne tamamen uygun biçimde; Sırbistan’ın verdiği uydu yayın lisansı temelinde uygulamaya geçirdiğini kaydeden bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Almanya tarafına, Rus medya operatörüne siyasi baskı uygulamanın kabul edilemez olduğu ve Berlin’in, RT DE konusunda meydana getirdiği soruna yapıcı çözüm arayışını reddetmesi durumunda karşı önlemlerin kaçınılamaz olduğu defalarca belirtildi.”

Alman medya düzenleyicisi Medienanstalten’ın denetim komisyonu, Russia Today Almanca (RT DE) televizyon kanalının, izinsiz program yayınladığı ve yayın için izin başvurusunda bulunmadığı gerekçesiyle 1 Şubat’ta itibaren bu programın uydu, internet ve mobil platformlar üzerinden Almanya’da dağıtımını yasaklamıştı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Bizi misillemeye geçmeye zorluyor" Sonraki Haber >>

Vatandaştan 'tek yüzükle geldim' diyen Erdoğan'a gönderme: Bende yüzük de kalmadı

Vatandaştan 'tek yüzükle geldim' diyen Erdoğan'a gönderme: Bende yüzük de kalmadı

Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ diyen çocuk: Bilmiyordum, özür diliyorum

Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ diyen çocuk: Bilmiyordum, özür diliyorum

Camide şarkılı türkülü çiğköfte partisi

Camide şarkılı türkülü çiğköfte partisi

Yeşim Salkım doğal gaz faturasını paylaşıp isyan etti: ‘Kabusta falan mıyız?’

Yeşim Salkım doğal gaz faturasını paylaşıp isyan etti: ‘Kabusta falan mıyız?’

Elektrik bedduası

Elektrik bedduası

Saadet'ten dikkat çeken video: Uykuları kaçırmanın vakti geldi

Saadet'ten dikkat çeken video: Uykuları kaçırmanın vakti geldi

Dünyanın en yaşlı kaplumbağası Jonathan 190 yaşında

Dünyanın en yaşlı kaplumbağası Jonathan 190 yaşında

Amerika donuyor!...

Amerika donuyor!...

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video paylaşımı

Erdoğan çocuğu siyasete alet etti, çocuk Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi

Erdoğan çocuğu siyasete alet etti, çocuk Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:17:31