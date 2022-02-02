"Bizi misillemeye geçmeye zorluyor"

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’da düzenleyici kurumun Russia Today Almanca (RT DE) televizyonunun yayınını yasaklama kararının, Rusya’da akredite olan Alman medyasına karşı misillemeyi uygulamaya geçirmeye zorladığını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’da düzenleyici kurumun Russia Today Almanca (RT DE) televizyonunun yayınını yasaklama kararının, Rusya’da akredite olan Alman medyasına karşı misillemeyi uygulamaya geçirmeye zorladığını belirtti.





Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Alman medya düzenleyicinin kararı, Rusya’nın endişelerinin meydan okurcasına göz ardı edildiğinin açık sinyali. Bu adım bize, Rusya’da akredite edilen Alman medyasına ve televizyon kanalının hesaplarını keyfi ve asılsız şekilde platformlarından silen internet aracılarına karşı misilleme önlemlerinin uygulanmasına başlamaktan başka seçenek bırakmıyor ” ifadesine yer verildi.





RT DE’nin faaliyetini, Almanya’nın da taraf olduğu Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi’ne tamamen uygun biçimde; Sırbistan’ın verdiği uydu yayın lisansı temelinde uygulamaya geçirdiğini kaydeden bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:





Alman medya düzenleyicisi Medienanstalten’ın denetim komisyonu, Russia Today Almanca (RT DE) televizyon kanalının, izinsiz program yayınladığı ve yayın için izin başvurusunda bulunmadığı gerekçesiyle 1 Şubat’ta itibaren bu programın uydu, internet ve mobil platformlar üzerinden Almanya’da dağıtımını yasaklamıştı.









“Almanya tarafına, Rus medya operatörüne siyasi baskı uygulamanın kabul edilemez olduğu ve Berlin’in, RT DE konusunda meydana getirdiği soruna yapıcı çözüm arayışını reddetmesi durumunda karşı önlemlerin kaçınılamaz olduğu defalarca belirtildi.”