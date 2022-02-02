Galatasaray yönetimi resmen açıkladı

AÇIKLAMADA "ALEX" AYRINTISI





"ÇOK MUTLUYUM"





Galatasaray, Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'i resmen duyurdu.Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Bafetimbi Gomis’in transferi konusunda anlaşma sağladı" ifadeleri kullanıldı.Galatasaray Kulübü'nün resmi sitesinden yaptığı duyuruda, Gomis'in gol kralı olduğu sezon hatırlatılarak, "Şampiyonluk ipini göğüslediğimiz 2017-2018 sezonunda 29 kez fileleri sarsarak gol kralı olan Bafetimbi Gomis, aynı zamanda kariyerindeki ilk şampiyonluk ve ilk gol krallığını Galatasaray’da yaşadı. Gösterdiği bu performansla Süper Lig’de bir sezonda bir takımla en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını Fenerbahçeli Alex de Souza’nın (28) elinden alan Fransız santrfor, bu istatistiğiyle kulüp tarihine geçti" sözlerine yer verildi.Sözleşme imzalamasının ardından kulübün televizyonuna açıklamada bulunan Gomis, "Galatasaray’a tekrar geldiğim için çok mutluyum" dedi.Sarı-kırmızılı taraftarların da desteğiyle birlikte başarılı olabileceğine inandığını vurgulayan Gomis, "Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Galatasaray’ı en iyi yerlere taşımaya çalışacağız. Bu formanın da hakkını vereceğim" diye konuştu.2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Galatasaray’da forma giyen Bafetimbi Gomis, 42 resmi maçta görev aldı ve rakip fileleri 32 kez havalandırdı.Galatasaray’dan sonra oynadığı Al Hilal takımında 150 resmi karşılaşmaya çıkan 36 yaşındaki futbolcu 108 gol kaydetti.