Samanyolu Haber /Gündem / Piyade Er Tarık Tarcan Cizre'de şehit oldu /02 Şubat 2022 23:57

Piyade Er Tarık Tarcan Cizre'de şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen bilgide Piyade Er Tarık Tarcan'ın Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olduğu aktarıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna teröristlerce düzenlenen havan saldırısında Piyade Er Tarık Tarcan'ın şehit olduğunu' açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Şırnak Cizre'de bir hudut karakolumuza terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Tarık Tarcan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.
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