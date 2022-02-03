Samanyolu Haber /Gündem / Antalya ile Kıbrıs arasında 5.1 büyüklüğünde deprem /03 Şubat 2022 00:40

Antalya ile Kıbrıs arasında 5.1 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Gazipaşa ilçesiyle Kıbrıs Adası arasında saat 00.03'te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

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Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nın açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.03'te Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 13,20 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 136 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Sosyal medyada depremin başta Antalya olmak üzere Muğla, Adana, Mersin ve Hatay'da da hissedildiğine yönelik paylaşımlarda bulunuldu.
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