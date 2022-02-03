Kremlin cephesinden yeni Çin açıklaması

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Pekin'de görüşecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in uluslararası güvenlikle ilgili ortak bildiri imzalayacağını duyurdu. Uşakov'a göre Çin, Rusya'nın güvenlik garantileri inisiyatifini destekliyor. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Pekin'de görüşecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in uluslararası güvenlikle ilgili ortak bildiri imzalayacağını duyurdu. Uşakov'a göre Çin, Rusya'nın güvenlik garantileri inisiyatifini destekliyor.





Putin ve Şi'nin iki yıl aradan sonra gerçekleştireceği ilk yüz yüze görüşme merakla beklenirken Uşakov, Pekin Kış Olimpiyatları'nın açılışına katılacak olan Rus liderin yapacağı temaslar hakkında bilgi verdi.





Putin ve Şi'nin görüşmenin sonunda iki tarafın güvenlik sorunları da dahil en önemli küresel sorunlara yönelik ortak yaklaşımlarını yansıtacak bir ortak bildiri imzalayacaklarını belirten Uşakov, liderlerin bu ziyaret için hazırlanan yaklaşık 15 anlaşmanın altına imza atacağını da anlattı.





'Çin, Rusya'nın güvenlik garantileri inisiyatifini destekliyor'





'BMGK liderlerinin toplantı yapmasından yanayız'





Rusya ve Çin'in tek taraflı yaptırımlar ile korumacı önlemleri kabul etmediği gibi diğer ülkelerin içişlerine müdahale edilmesine de karşı olduğunu kaydeden Uşakov, Moskova ve Pekin'in Putin'in inisiyatifine uygun olarak BM Güvenlik Konseyi'ndeki 5 daimi üyenin liderlerinin toplantı yapmasından yana olduğunun altını çizdi.









Çin'in Rusya'nın Avrupa'da güvenlik garantileriyle ilgili inisiyatifini desteklediğini söyleyen Uşakov, "Çin, bir ülkenin güvenliğinin bir başka ülkenin güvenliğine zarar verilerek sağlanamayacağı görüşünü paylaşıyor. Barış ve istikrar, askeri oluşumları güçlendirerek sağlanamaz. Biz ve Çin tarafı, Avrupa'da güvenliğin sağlanması için etkili mekanizmalar geliştirme çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.