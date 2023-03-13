Samanyolu Haber /Dünya / Sahnede yere yığılan rapçi Çobanoğlu öldü /13 Mart 2023 08:36

Sahnede yere yığılan rapçi Çobanoğlu öldü

Gerçek adı Konstantinos Çobanoğlu olan Güney Afrikalı rapçi Costa Titch, ABD'de düzenlenen Ultra Music Festivali'nde sahne aldığı sırada yaşamını yitirdi.

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Sosyal medyada yer alan görüntülerde, bu hafta sonu bir müzik festivaline katılan rapçi Costa Titch'in sahnede yere yığıldığı görülüyor.

Görüntülere göre yere düştükten sonra sahne arkadaşları tarafından ayağa kaldırılan rapçi, birkaç saniye sonra bu kez sahneden yere düşüyor.

Instagram hesabından bir açıklamaya yapan ailesi, 28 yaşındaki rapçinin hayatını kaybettiğini duyurdu.


Ailesinin açıklamasında "Onun vefatını kabul etmek zorunda olduğumuzu derin bir acıyla öğrenmiş bulunuyoruz. Acil müdahale ekiplerine ve son saatlerinde orada bulunan herkese minnettarız." denildi.


Açıklamada ölüm nedenine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Costa Titch'in sahne aldığı festival 'Ultra South Africa' da genç rapçi için "Heyecan verici bir ses, yetenekli bir rapçi, dansçı, şarkıcı ve söz yazarıydı" açıklamasını yaptı.

Çobanoğlu'nun "Big Flexa" adlı şarkısı TikTok'ta geniş kitlelelere ulaşmış ve bu şarık onu Afrika genelinde bir 'yıldız' haline getirmişti.

Ultra Music Festivali, her yıl mart ayında ABD'nin Florida eyaletinde düzenleniyor.
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