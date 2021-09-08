Samanyolu Haber /Gündem / Sahte doktor Metin Hara beraat etti /08 Eylül 2021 13:15

Sahte doktor Metin Hara beraat etti

Düşünce gücüyle tedavi ve enerji konularında kitapları bulunan Metin Hara, ‘diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak’ suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

SHABER3.COM


İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Metin Hara katılmadı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Hara'nın üzerine atılı suçtan delil yetersizliği nedeniyle beraatına karar verilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan Hara'nın avukatı da müvekkilinin beraatını istedi.

Mahkeme, Metin Hara'nın beraatına karar verdi.

İddianameye göre 13 Temmuz 2017'de BİMER'e Metin Hara'nın şikâyet edilmesi üzerine, ihbarın Beşiktaş Kaymakamlığı'na gönderildiği, kaymakamlığa bağlı ilçe sağlık müdürlüğü yaptığı incelemede, Hara'nın sahibi olduğu ‘İnsanagüven’ isimli danışmanlık şirketinin faaliyet izni bulunmadığını, Hara'nın hekim olduğuna dair diploması olmadığı ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında bulunan uygulamaları yapabileceğine dair herhangi bir sertifikasının bulunmadığı halde ‘Tamamlayıcı Tıp Uzmanı’ unvanını kullandığı tespitiyle iş yeri o dönem mühürlenerek savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
İnternet üzerinde yapılan araştırmada da Metin Hara'nın kendisini ‘fizyoterapist, enerji uzmanı ve tamamlayıcı tıp uzmanı’ olarak tanıttığı, eğitimler düzenlediği, seanslar ile hastalıkları tedavi ettiği, tedaviye yardımcı olduğu gibi beyanlarda bulunduğu kaydedildi.

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada Metin Hara'nın, İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulu mezunu olduğu, başka Tamamlayıcı Tıp Uzmanı unvanını kullanabileceği bir belgesi ve diplomasının bulunmadığı belirtildi.

Suçlamaları reddeden Metin Hara'nın, bu zamana kadar herhangi bir belge ibraz etmediği kaydedilen iddianamede, ‘diploması olmadığı hâlde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak’ suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sahte doktor Metin Hara beraat etti Sonraki Haber >>

'Asgari ücret' açıklaması gündem oldu

'Asgari ücret' açıklaması gündem oldu

The Matrix 4'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı

The Matrix 4'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı

Mübariz Mansimov, Mehmet Ağar, Sezgin Baran Korkmaz

Mübariz Mansimov, Mehmet Ağar, Sezgin Baran Korkmaz

Meksika 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Meksika 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Kanada Başbakanı Trudeau taşlandı

Kanada Başbakanı Trudeau taşlandı

Ünlü sanatçı'dan 'göster telefonunu' tepkisi

Ünlü sanatçı'dan 'göster telefonunu' tepkisi

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Dev maçta büyük kaos

Dev maçta büyük kaos

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi

Gine'de darbe girişimi

Gine'de darbe girişimi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:21:10