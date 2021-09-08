İlber Ortaylı’dan Erbaş’a tepki: Bilmediğin konularda konuşma

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Diyanet İşleri Başkanı’nın ‘fetva makamı’ olduğunu belirterek, “Milletin itikadına karışmasın. İtikadın yollarını öğretebilir ama biz sorarsak” dedi.



Son günlerde kamuoyunda çok daha görünür olan ve siyasi konularda açıklama yapan Erbaş’a toplumun farklı kesimlerinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Erbaş, Adli Yıl’ın açıl törenine katılmış ve burada yaptığı dua ile gündeme gelmişti. Ardından sosyal medyaya yönelik yasaklayıcı düzenlemeyi savunmuştu. Adli yıl açılışıyla ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere cevap veren Erbaş, “Önderler olarak boş alan bırakmamamız lazım. Adaletsiz İslam olur mu?” dedi.



Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programına konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Altaylı’nın “Diyanet İşleri Başkanı’nın konuşmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna “Milletin itikadına karışmasın. İtikadın yollarını öğretebilir bize, sorarsak, fetva makamıdır. Bizim üzerimizde böyle bir kontrol kurma isteği olamaz” yanıtını verdi.



Ortaylı, Erbaş ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:



“Kusura bakmasınlar benim herkese hürmetim var fakat Diyanet İşleri Başkanımız gelenlerin iyisi değil. Bölgecilik filan da yapmıyorum, Trabzon’dan çıkan Sait Hocamız. Ben böyle bir din adamı görmedim. Dört dörtlüktür.



Çok genç yaşta da o olmuştur büyük Müftü. Halefleri önünden ardından da gelenler fena değildi. Ben Diyanet İşleri Başkanımızla hem fikir değilim bir sürü konuda. Milletin itikadına karışmasın. İtikadın yollarını öğretebilir bize, sorarsak, fetva makamıdır. Bizim üzerimizde böyle bir kontrol kurma isteği olamaz.



Bilmediği ve ihtisası olmadığı konularda konuşmasınlar. Tarih, coğrafya, sanat tarihi. Memleket bizimdir, tarih bizimdir. Makamdır, hürmet etmek lazımdır. Nihayet bu tenkitlerimizde de kendisine yol gösteriliyor. ”