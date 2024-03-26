Sahte protokole CHP’den sert tepki

31 Mart 2024 yerel seçimine sayılı günler kala İstanbul’da dağıtılan sahte broşürler, protokoller tepkilere neden oldu.
Dün gece sosyal medyada, CHP İstanbul İl Başkanlığı ile DEM Parti İstanbul İl Başkanlığı arasında imzalanmış gibi gösterilen seçim protokolü dolaşıma sokuldu.
Sahte protokolde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Dem Parti İl Eş Başkanları Murat Kalmaz ve Gonca Yangöz, İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu, DEM Parti İBB Adayı Meral Danış Beştaş’ın imzaları taklit edildi.
“KUMPASTAN BESLENEN SİYASET YİNE SAHNEDE”
Sahte protokole sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Sokağın hakikati yüzlerine çarpınca, yine sahtekarlığa başladılar. Her seçimde kumpastan, montajdan, yalandan, sahte broşürlerden ve iftiradan beslenen siyaset yine sahneye çıktı. Yarım akıllarıyla ürettikleri sahte kağıt parçasıyla İstanbul’un iradesine etki etmeye çalışıyorlar. Bu kağıt parçasındaki sahte imzadan çok daha güzeldir benim imzam…Yalanlarla ayakta tutmaya çalıştığınız iktidarınızı halkın gerçeğiyle yeneceğiz. Kanmayacağız.Geri adım atmayacağız.İstanbul bu oyunu da bozacak!” dedi.
MALTEPE’DE PROVAKATİF BİLDİRİ
Çelik, Maltepe’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aleyhinde provakatif korsan bildiri dağıtılmasına engel olmak isteyen partililerin gözaltına alınmasına da tepki gösterdi.
Gözaltına alınan CHP’lilerin gözaltında tutulduğu Maltepe’deki karakola giden Çelik “Sahte belge, isimsiz broşürler... Her yolu mübah görenlerin karşısında bir adım bile geri atmayacağız. Maltepe’de İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu aleyhinde isimsiz, logosuz, provokatif korsan bildiri dağıtanlara, halkı kin ve nefretle ayırmayı zafer yolu görenlere engel olmak isteyen parti emekçilerimiz, iki gündür gözaltı ve tutuklamalar ile karşıya karşıya kalıyor.Bu adaletin değil, hukuku iktidar maşası görenlerin yoludur. Maltepe’de gözaltında olan parti emekçilerimizin yanındayız. İstanbul'u savunacağız” ifadelerini kullandı.