Ahmet Şık anlattı: Gökhan Zan kayıtların yargıya taşınmasından kaygılanmış

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, kamuoyuna sızan ses kayıtlarının ardından partisinin desteğini çektiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'la ilgili sürece dair açıklamalarda bulundu.





Şık, ses kaydıyla ilgili kendilerine gelen 27 sayfalık raporda, "Videonun kesintisiz devam ettiği, arka seslerde devamlılık olduğu, herhangi bir atlama olmadığı, sesin hızında beklenmeyen değişiklik veya frekansta dalgalanmalar olmadığı, tespit edilmiştir" denildiğini aktardı.





'Defalarca dinledim, maalesef Gökhan'a ait olduğunu anladım'

Sözcü TV canlı yayınına katılan Ahmet Şık, Gökhan Zan'ın adaylığının çekilmesi gündemine dair açıklamalarda bulundu.





Söz konusu ses kaydının CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş'a yakın olduğunu düşündüğü aracılar tarafından getirildiğini aktaran Şık, 13 Mart gecesi 5 kişinin olduğu bir ortamda, ses kaydını telefondan dinlediğini ve kaydın Zan'a ait olduğuna inanmadığını belirtti.





"Ertesi gün kulaklıkla defalarca dinledim. Ve maalesef Gökhan'a ait olduğunu anladım" diyen Şık, sonrasında yaşanan süreci şöyle anlattı:





"Durumu partiyle paylaştım. Gökhan'ı Hatay'a çağırdım... Ertesi gün 3 parti yetkilisiyle toplantı yaptık. Kaydı reddetti, deep fake dedi. Ben de 'Kayıt gerçek, ancak kesilip biçildiğini' söyledim.





Spor yorumculuğu meselesini sorduk. 'Evet onu istedim' dedi. Futbol yorumculuğunun hakkı olduğuna inanarak söylüyor bunu. 'Siyasete girdim, meslek kariyerimi yaktım. Bu benim hakkım. Tabii ki isteyeceğim' diyor. Bunu safça söylüyor. Nerede siyaset yaptığını, neyle mücadele ettiğini bile anlayamayan bir çizgiden söylüyor. Bunu duyunca ben çok şaşırdım."





27 sayfalık rapor

Sürecin devamında adli bilişim ve siber güvenlik uzmanından ses kaydına dair rapor istediklerini açıklayan Şık, kayda ilişkin 27 sayfalık bir rapor geldiğini belirtti.





Yayında raporun sonuç bölümünü okuyan Şık, "Videonun kesintisiz devam ettiği, arka seslerde devamlılık olduğu, herhangi bir atlama olmadığı, sesin hızında beklenmeyen değişiklik veya frekansta dalgalanmalar olmadığı, tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.





Şık, "İşin tam göbeğinde yer alan biri olarak söylüyorum; Maalesef Gökhan Zan'ın iddia ettiği gibi değil ortadaki durum. Bunun için de çok üzgünüm" diye konuştu.





Ne olmuştu?

Yerel seçimlerine 14 gün kala Türkiye İşçi Partisi (TİP) "tasvip edilmeyen" ilişkilere girdiği gerekçesiyle Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını çektiğini duyurmuştu.





Kararın ardından Gökhan Zan, avukatıyla birlikte İskenderun Adliyesi önünde açıklama yaparak son 1 haftadır yoğun tehdit ve şantajla karşılaştığını belirtmişti.





Zan, depremden sonra tanıştığı ve adaylığı sürecinde kendisine destek veren iki kişinin, evine silahlarıyla gelerek kurgu ses kayıtları hazırladıklarını söyleyip kendisinden 5 milyon lira istediklerini iddia etmişti.





TİP'in desteğini geri çekmesine rağmen adaylığının resmen devam ettiğini belirten Zan, "TİP Genel Merkezinin beni adaylıktan çekme konusundaki açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı yoktur. Ben istifa etmediğim sürece adaylığım yasal ve siyasal olarak devam etmektedir" demişti.