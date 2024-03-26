Turgut Altınok'un 'açıklayın' dediği belgelerin detayları ortaya çıktı : 'Akıl alır gibi değil'

AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, malvarlığını açıkladığında yer yerinden oynamış, “Bu arsaların büyüklüğünden küçük ülkeler var” yorumları yapılmıştı.

Gazeteci Murat Ağırel ise, Altınok’un mal varlığı bildiriminde kendisine ait olan Antalya'da 600 dairesi daha olduğunu ancak bunları bildirmediğinin öne sürüldüğünü açıklamıştı.

Ağırel’in bu iddiayı ortaya atması Altınok’u harekete geçirmiş ve Altınok, Ağırel hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

Ağırel, Cumhuriyet’teki “Altınok’un ‘açıkla’ dediği belgeleri açıklıyorum” başlıklı yazısında konuya ilişkin detayları paylaştı.





'AKIL ALIR GİBİ DEĞİL'

Ağırel’in yazısının ilgili bölümü şöyle:









“Altınok’un “açıkla” dediği tapuyu da planları da buldum.





Tapuya göre arazi 12 bin 129 metrekare. Proje bilgilerinde toplam inşaat alanı 50 bin metrekare gözüküyor. Dört katından fazla büyüklüğünde imar izni verilmiş.









Üç blok 15 kat 1+1 daireler hepsi. Apartmanlar hemen havaalanının yanında yükseliyor. Resmi yazılar yazılıp izinler de alınmış.





E tabii “Bu binaların hemen yanında bir de akaryakıt istasyonu fena olmaz” demiş Altınok, o dönem CHP belediye başkanına gidip durumu anlatmış. O dönem imar yokmuş ama belediye AKP’ye geçince imar çıkmış akaryakıt istasyonu da halledilmiş.





Bakın bu işler trilyonluk işler...





Aile efradına ait diğer istasyonlardan bahsetmiyorum bile.





Efendim hazır savcılığa şikâyet edilmişken hazırlık yapayım dedim. Biraz sordum soruşturdum. Bir mahkeme kararına ulaştım.





Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2022/554 sayılı kararı. Şikâyetçi Yıldız Altınok. Davalı Hacı Altınok, Turgut Altınok, Türker Altınok...





Yıldız Altınok kardeşlerine vekâlet vermiş ama mahkeme evrakına göre verdiği vekâletnamesi kötüye kullanılmış ve Ankara Yenimahalle, Altındağ, Mamak, Keçiören, Çankaya ve Pursaklar’daki bir kısım taşınmazlar hukuksuz şekilde kardeşlerinin üzerine tescil edilmiş. Bu nedenle tapularının iptali ile tescilini talep etmiş.





Dava sonucunda Ankara Keçiören Çiçekli Mahallesi 4011 ada, 21 parselde, Turgut Altınok adına kayıtlı taşınmazın tapusunun, davacı Yıldız Altınok’un hisse payı oranında iptali ile davacı adına tesciline karar verilmiş.





Mahkeme kararında tapuların tek tek listesi var. Turgut Altınok’un mal beyanı ile karşılaştırdım. Beyandaki ada parseller ile farklı. Parsel sorgulamadan baktım dava konusu araziler bulabildiğim kadarıyla toplam 100 bin metrekare arazi.





Dava sonucunda bir kısmını haklı, bir kısmını haksız bularak davayı karara bağlamış mahkeme. Dosya da Yargıtay’a gitmiş.





Mahkemeye intikal ettiği için Turgut Altınok buradaki arazileri beyan etmemiştir diye düşünüyorum.





Ama temel mesele şu...





Bir önceki yazımda Altınok’un ortak olduğu şirketin vergi vermediğini, matrahsız olduğunu yazmıştım.





Belediye başkanı olmaya aday bir siyasetçinin bu kadar zengin olmasına rağmen vergi vermekten kaçınması akıl alır gibi değil.”