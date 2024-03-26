Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de bir gemi, ünlü köprüyü yıktı: Birçok araç ve insan suya düştü /26 Mart 2024 11:45

ABD'de bir gemi, ünlü köprüyü yıktı: Birçok araç ve insan suya düştü

Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü büyük bir ticari geminin çarpmasıyla yıkıldı. Yıkılma anında köprüde pek çok araç ve insanın olduğu bildirildi

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ABD'nin Maryland eyaletinin Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü yıkıldı.

Ticari gemi, trafik akışı olduğu sırada köprüye çarptı ve yıktı.

Köprüde birçok araç ve insanın olduğu söyleniyor.

Washington Post'un aktardığına göre, Baltimore Belediye Başkanı acil durum personelinin alanda olduğunu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kurtarma ekipleri, yıkım esnasında 7 işçinin ve 3-4 sivil aracın köprüde olabileceğini belirtti.

TÜM ŞERİTLER KAPATILDI
Maryland Ulaştırma Dairesi, kazayla ilgili şunları aktardı:

"Olay nedeniyle köprüde tüm şeritler her iki yönde de kapatıldı. Trafik başka yönlerden sağlanıyor"

Baltimore polisi ve şehrin itfaiye teşkilatı yorum talebine yanıt vermedi. Yıkım alanında kurtarma operasyonu hala sürüyor.
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