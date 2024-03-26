ABD'de bir gemi, ünlü köprüyü yıktı: Birçok araç ve insan suya düştü

ABD'nin Maryland eyaletinin Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü yıkıldı.





Ticari gemi, trafik akışı olduğu sırada köprüye çarptı ve yıktı.





Köprüde birçok araç ve insanın olduğu söyleniyor.





Washington Post'un aktardığına göre, Baltimore Belediye Başkanı acil durum personelinin alanda olduğunu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.





Kurtarma ekipleri, yıkım esnasında 7 işçinin ve 3-4 sivil aracın köprüde olabileceğini belirtti.





TÜM ŞERİTLER KAPATILDI

Maryland Ulaştırma Dairesi, kazayla ilgili şunları aktardı:





"Olay nedeniyle köprüde tüm şeritler her iki yönde de kapatıldı. Trafik başka yönlerden sağlanıyor"





Baltimore polisi ve şehrin itfaiye teşkilatı yorum talebine yanıt vermedi. Yıkım alanında kurtarma operasyonu hala sürüyor.