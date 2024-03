20 seçmenli mahalleye 3 muhtar adayı

"YEĞENİM MUSTAFA'NIN BENİ DESTEKLEMESİNİ İSTİYORUM





"SANDIKTAN NE ÇIKACAĞI BELLİ OLMAZ"





Kepsut ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki kırsal 8 haneli Sarıçayır Mahallesi'nde kayıtlı 20 seçmen, 3 muhtar adayıyla 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanırken, bu dönemde de aday olan mahalle muhtarı Mehmet Elçi'nin rakipleri ise amcaoğlu Mustafa Elçi ile dayısının oğlu Ahmet Doğru oldu.Elçi, 2019'daki seçimlerde de yeğeni Hüseyin Elçi ile yarıştıklarını belirterek, "Sarıçayır Mahallesi'nde doğdum ve 30 nüfusu geçtiğini hiç hatırlamıyorum. Köy, 2000 yılından itibaren neredeyse tamamen boşaldı. Buradan 1983 yılında ayrıldım. Bor madenlerinde çalıştım. 28 yıl Bigadiç ilçesine çalıştıktan sonra emekli oldum ve döndüm. 2019'daki seçimlerde ise 18 seçmenimiz vardı. Amcaoğlum Hüseyin Elçi rakibimdi. Sadece muhtar değil, azaların oyları da eşit çıkınca hepimiz kurayla belirlendik. Şu an kayıtlı 20 seçmen ve 3 adayımız var. Birisi dayımın, diğeri amcamın oğlu" dedi.Mahallede yaptığı çalışmaları anlatan Mehmet Elçi, "Mahallede asfalt yoktu, yapılmasını sağladım. En büyük sorunlarımızdan biri su sorunuydu, onun da çözülmesini sağladım. Önümüzdeki dönemde mahallemiz için yapmak istediğim işler var. Şu an bir altyapıya ihtiyacımız var. Hedefim altyapı sorunumuzu çözmek. Dayımın oğlu Ahmet Doğru ile benim 7'şer oyumuz var, o yüzden 6 oyu olan yeğenim Mustafa'nın beni desteklemesini, geçen sefer olduğu gibi işin kuraya kalmamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.Adaylardan Mustafa Elçi, Balıkesir'de yaşarken 6 ay önce doğayla baş başa kalmak için köye döndüğünü dile getirdi. Şehir yaşamı yerine burada temiz hava, bol gıda ve oksijen aldığı için daha mutlu olduğunu belirten Elçi, mahallede yaz-kış yaşayan sayısının az olduğunu dile getirdi. Köye dirlik, düzen ve huzur vadeden Elçi, "Rakibiz ama aramızda bir sorun, dargınlık yok. Amcam benim ona oy atmamı beklerken ben de onun bana oy atmasını bekliyorum. Sandıktan ne çıkacağı belli olmaz. Sandık her şeyi söyler. Belki amcamın eşi bana oy verecek. Aramızdaki tatlı rekabet sürecek" dedi.