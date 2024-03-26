AKP'li aday, iş dünyasını tehdit etti

"BİZE DESTEK SÖZÜ VERMEYEN..."





AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Sebze Meyveciler Odası, Balıkesir Tuhafiyeciler Odası üyeleri ve aileleriyle Balkonuk Düğün Salonu’ndaki iftar programında bir araya geldi.Yılmaz’ın burada Balıkesir’deki iş insanları ve esnafı hedef alarak yaptığı tehdit içerikli konuşma dikkat çekti. Esnafın aileleri ve çocuklarıyla katıldığı programda sahneye çıkan Yılmaz şunları söyledi:“Balıkesir’de Balıkesirlilerle anlaşmış bir şekilde Balıkesir’i yönetmeye devam edeceğiz ama hani ‘kurt bu kışı atlatır da yediği ayazı unutmaz’ diyorlar ya. İş adamlarına sesleniyorum, duyuyorum ki, ‘Yücel Yılmaz bu işi çok iyi öğrendi, şehri çok iyi yönetiyor, işçilere çok yüksek maaş yaptı, şehrinde herkes tarafından seviliyor. Önünü kesmezsek şöyle olur, böyle olur.’ Ben bunları duyuyorum ama cuma gününe kadar tavırlarını değiştirmezlerse sandık pazar günü önümüze gelecek. Ondan sonra da hani kurt kışı atlatır yediği ayazı unutmaz derler ya. Bize destek sözü vermeyen, bizle beraber bu kadar ilişkimize rağmen arkamızdan iş çevirenlerle de şehrin bir hesabı olacaktır.”