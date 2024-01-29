Saldırının ardından Pentagon’dan açıklama: Harekete geçeceğiz

Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış ABD kuvvetlerine yönelik düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında üç ABD askeri öldü, onlarcası da yaralandı.



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sabrina Singh bugün konu hakkında bir basın açıklaması yaptı.



Sözcü Singh, "saldırının İran destekli Kataib Hizbullah’ın izlerini taşıdığını" kaydetti.



"Savaş aramıyoruz, İran’ın da savaş istediğini düşünmüyoruz” diyen Singh sözlerine şu ifadeleri ekledi:



“Ancak harekete geçeceğiz ve güçlerimize yönelik saldırılara yanıt vereceğiz.”



ABD ÜSSÜNE SALDIRI



ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne tek yönlü insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askerinin öldüğünü duyurmuştu.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da saldırıda 34 kişinin yaralandığını bildirmişti.



Irak'ta İran destekli Şii milis yapıların yer aldığı "Irak'ta İslami Direniş" grubu, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne insansız hava aracıyla düzenlenen ve 3 ABD askerinin öldüğü saldırıyı kendilerinin düzenlediğini öne sürmüştü.

