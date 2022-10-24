Salman Rüşdi, bir gözünü kaybetti

Menajeri Andrew Wylie, El Pais gazetesinde yayınlanan makalesinde 75 yaşındaki Rüşdi'nin "derin" yaralar bırakan "acımasız" bir saldırıya uğradığını aktardı.



Rüşdi'nin üçü boynundan "ağır" olmak üzere 15 bıçak darbesi aldığını belirten Wylie, yazarın artık bir elini kullanamadığı bilgisini de paylaştı.



Wylie, "Bir gözünü kaybetti. Boynunda üç ciddi yara vardı. Kolundaki sinirler kesildiği için bir elini kullanamıyor. Göğsünde ve gövdesinde yaklaşık 15 yara daha var." ifadesini kullandı.



Rüşdi'nin nerede olduğunu söyleyemeyeceğini belirten Wylie, "Yaşayacak, önemli olan da bu." değerlendirmesinde bulundu.



Daha önce de farklı medya kuruluşlarına açıklama yapan Rüşdi'nin menajeri Andrew Wylie, Hint kökenli İngiliz yazarın hayati tehlikeyi atlattığını ancak karaciğeri ile bir kolunun bıçak darbelerinden ciddi hasar gördüğünü ve bir gözünü kaybedebileceğini ifade etmişti.