Boris Johnson, başbakanlık yarışına girmeyecek

Euronews'üngöre, Erken genel seçim yapılmasının doğru olmayacağını belirten Johnson, "Hükümetin, ülkenin dört bir yanındaki ailelerin karşı karşıya kaldığı ekonomik baskılara odaklanması gerektiği bir dönemde genel seçim yapılması, dikkatleri daha da dağıtacaktır." dedi.Parti içerisinde birlik olmadığına işaret eden Johnson, "Parlamentoda birleşik bir partiye sahip olmadığınız sürece etkili hükümet kuramazsınız. Ulusal çıkarlar doğrultusunda bir araya gelebileceğimizi umduğum için hem Rishi hem de Penny ile görüşmeme rağmen, ne yazık ki bunu yapmanın bir yolunu bulamadık." diye konuştu.Johnson, "şu an doğru zaman değil" diyerek, 2024'te yapılması planlanan bir sonraki genel seçimlerde aday olacağının sinyalini verdi.Karayipler'de tatilde olan Boris Johnson, Truss'ın 44 günlük başbakanlık görevini bırakmasının ardından parti içindeki desteğini ölçmek için ülkesine geri dönmüştü.Johnson'a yakın isimler, İngiliz medyasına yaptıkları açıklamada Johnson'ın aday olacağına yönelik açıklamalarda bulunmuştu.