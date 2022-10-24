Samanyolu Haber /Gündem / Arel Üniversitesi'nin binası çöktü /24 Ekim 2022 09:51

Arel Üniversitesi'nin binası çöktü

İstanbul Küçükçekmece'de yan tarafındaki inşaatın istinat duvarında meydana gelen çökme nedeniyle Arel Üniversitesi binasında çatlaklar oluştu. Hafriyat kamyonlarıyla çukur doldurularak çökmenin önüne geçmeye çalışılırken binanın bir kısmı çöktü.

Arel Üniversitesi'nin binası çöktü

Küçükçekmece’de bir inşaatın istinat duvarının çökmesi ve bitişiğindeki Arel Üniversitesi binasının yıkılması üzerine, bina çevresinde bulunan 71 öğrencinin olduğu bir yurt, 6 bina ve 128 daire tedbir amacıyla boşaltıldı.

Küçükçekmece’de saat 23.30 sıralarında bir inşaatın istinat duvarının çatlaması sonucunda bir özel üniversite binasında kısmi çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle çok sayıda itfaiye, AFAD ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler inşaat alanında incelemerini sürdürdü. AFAD ekiplerinin hazır bekletildiği alanda, çevredeki binalar tedbir amacıyla tahliye edildi.

1 YURT VE 6 BİNA BOŞALTILDI

Belediye ekiplerinin incelemeleri sonucunda çevrede bulunan binalarda inceleme yapan ekipler, 6 bina, 128 daire ve bir öğrenci yurdunu tedbir amacıyla tahliye etti.

Çöken üniversite binasının karşısında oturduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Kaan Enes Yıldız, “Akşam saatlerinde evdeydik, bir anda bir ses geldi. Deprem oluyor sandık. Herkes balkona üşüştü. Dışarı baktık. Burada bir telaş vardı. Burada restoran var. İlk oradan insanlar çıkmış fark edip. İnşaat tarafından koşup alanı boşlatın, dediler. Bayağı bir sarsıldık, çok yakındık. İnşaat uzun süredir var. Biz bu inşaatın seslerini sürekli duyuyorduk. Yakın çevrede oturanlar tarafından çok uyarlar olmuş. Ama bir şey olmadı.

Otobüsler geldi. Üç otel ayarlanmış, insanları oraya götürdüler. Bizim evimiz tahliye olmadı ama çatırtı sesleri geliyor. Hala sesler geliyor.” diye konuştu.
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