Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'ın Diyarbakır gezisi ile ilgili şoke eden iddia: Öcalan'la ... /24 Ekim 2022 09:56

Erdoğan'ın Diyarbakır gezisi ile ilgili şoke eden iddia: Öcalan'la ...

İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, Halk TV ekranlarında yayımlanan Sansürsüz programında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır gezisine ilişkin aldıkları önemli duyumları anlattı.

SHABER3.COM

İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray "Sayın Cumhurbaşkanı'nın Diyarbakır ziyareti Abdullah Öcalan ile görüşüldüğünün delilidir" ifadelerini kullanarak Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili aldığı duyumları şöyle aktardı:

"İktidar medyası ve iktidar İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinden bu yana Millet İttifakı'nı dağıtmak için tüm stratejileri kullandı. Hatta teröristbaşı Abdullah Öcalan dahil. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın Diyarbakır ziyareti Abdullah Öcalan ile görüşüldüğünün delilidir. Bize gelen bilgiler bu yöndedir. Siyasi iktidar sözde bir çözüm projesi ile vatandaşı kandırmak adına ortaya koymaya çalışıyor ama yine duyumlarımızı göre 'Artık beni dinlemiyorlar, siz gidin biraz halkı ikna edin demiş teröristbaşı... Ondan sonra gelin konuşalım' demiş diye önemli duyumlara sahibiz.

Bahçeli buna ne diyecek? Genç kızın Erdoğan'a hitabı geceye damga vurdu!Bahçeli buna ne diyecek? Genç kızın Erdoğan'a hitabı geceye damga vurdu!

ÖNEMLİ BULMASAM SÖYLEMEZDİM

Bu duyumları önemli bulmasaydım burada söylemeyeceğimi yıllardır beni bürokrasiden ve siyasetten tanıyan birileri olarak takdir edersiniz. Dolayısı ile yeni bir çözüm süreci peşindeler. Bu konuda da Abdullah Öcalan'la problemleri yok. Ancak Güneydoğu'da yaşayan yurttaşlarımızla problemleri var. Bugün Güneydoğu'da politize olmuş seçmene kim gider 'Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy ver' derse asla onları dinlemeyecekler."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın Diyarbakır gezisi ile ilgili şoke eden iddia:... Sonraki Haber >>

Silinen görüntüler tartışmayı alevlendirdi: Putin'in sağlığı tartışılıyor

Silinen görüntüler tartışmayı alevlendirdi: Putin'in sağlığı tartışılıyor

Arel Üniversitesi'nin binası çöktü

Arel Üniversitesi'nin binası çöktü

Bamteli: Yarlığa Allah’ım!

Bamteli: Yarlığa Allah’ım!

KHK’lı doktor, önlüğünü Kılıçdaroğlu’na verdi

KHK’lı doktor, önlüğünü Kılıçdaroğlu’na verdi

'Epistemolojik kopuş' skeci: Kim yazdı bunu?

'Epistemolojik kopuş' skeci: Kim yazdı bunu?

[Harun Tokak] Ar Damarı

[Harun Tokak] Ar Damarı

Frankfurt Kitap Fuarından Enes Kanter Freedom geçti...

Frankfurt Kitap Fuarından Enes Kanter Freedom geçti...

Meksika'da tanker kazası

Meksika'da tanker kazası

AKP’li Çelebi Ergenekon’la Erdoğan’ın anlaştığını ifşa etti

AKP’li Çelebi Ergenekon’la Erdoğan’ın anlaştığını ifşa etti

Türk ve Kazak sporcular arasında 'bayrak' gerilimi

Türk ve Kazak sporcular arasında 'bayrak' gerilimi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:16:07