Samanyolu Haber /Dünya / İran Atom Enerjisi Kurumu'na siber saldırı /24 Ekim 2022 10:08

İran Atom Enerjisi Kurumu'na siber saldırı

İran'da Mahsa Amini protestoları 37. gününde de devam ederken Atom Enerjisi Kurumu, "kimliği belirsiz yabancı bir ülke adına hareket eden bilgisayar korsanlarının" bir yan kuruluşun ağına girdiğini ve e-posta sistemine serbest erişim sağladığını açıkladı.

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Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan açıklamada "Çaresizlikten kaynaklanan bu yasadışı çabalar kamuoyunun dikkatini çekmeyi amaçlıyor" denildi.

İran daha önce de ülkenin altyapısına zarar veren siber saldırılar nedeniyle ABD ve İsrail'i suçlamıştı.

Kurum'a yapılan saldırıyı üstlenen bir bilgisayar korsanı grubu, Tahran'dan ülkede son protestolarda tutuklanan siyasi mahkumların serbest bırakılmasını istedi. Grup, Buşehr'deki nükleer santralle ilgili 50 gigabaytlık e-posta, sözleşme ve inşaat planlarını sızdırdığını ve dosyaları Telegram kanalında paylaştığını duyurdu. Sistemden gizli bilgilerin çalınıp çalınmadığı açıklanmadı.

2011'de de "Black Reward" adındaki bir bilgisayar korsanı grubu Telegram'da, Buşehr santralindeki sözleşme, inşaat planları ve ekipmanlarla ilgili ayrıntıları yayınlamayı başarmıştı.

Grup, "Batılıların aksine biz suçlu mollalarla flört etmeyiz" açıklamasında bulunmuştu.

Amini protestoları sürüyor

Siber saldırının İran'da Mahsa Amini'nin ölümü sonrası başlayan protestolar zamanında yapılması dikkati çekti. Protestolar yapılan çağrılar üzerine 37. gününde ülkenin birçok kentinde devam etti.

Gündüz saatlerinde özellikle üniversitelerde devam eden gösteriler akşam saatleri itibarıyla şehirlerin sokak ve caddelerine yansıdı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Huzistan eyaletinin Dezful kentinde göstericilerin araba lastiği ve çöp konteyneri yakıp yol tabelalarını sökerek barikat kurduğu, emniyet güçlerinin ise göz yaşartıcı gaz ve coplu müdahalede bulunduğu görüldü.
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