Salmonella bakterisi çıktı: Ruhsatı iptal edildi

Belçika, şirketin Arlon şehrindeki fabrikasında yaklaşan Paskalya bayramında çok yüksek tüketime sahip yumurta şeklindeki çikolataların üretiminde kullanılan salmonella bakterisinin tespit edilmesinin ardından şirketin üretim ruhsatını iptal etti. Belçika Sağlık Bakanı David Clarinval konu hakkında yaptığı açıklamada, “Bu tür kararları almak kolay değil, ancak günün koşulları bunu gerektiriyor” dedi.



Avrupa'da salmonella krizi devam ediyor. İtalya merkezli Ferrero çikolata üreticisinin ürünlerinde tespit edilen bakteri sonrasında söz konusu çikolataların üretildiği Beçika'da şirketin üretim ruhsatının iptal edildiği açıklandı.dünyaca ünlü İtalya merkezli Ferrero çikolata üreticisinin ürünlerinde salmonella bakterisi tespit edildi. Yapılan analizler sonucunda söz konusu çikolataların Ferrero şirketinin Belçika’nın Arlon şehrindeki fabrikasında üretildiği açıklandı.