Samanyolu Haber /Gündem / Sami Selçuk: Bugün yargının verdiği kararların yüzde 99’u geçersizdir /30 Mayıs 2024 16:59

Sami Selçuk: Bugün yargının verdiği kararların yüzde 99’u geçersizdir

Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk, Türk Demokrasi Vakfı’nın (TDV) düzenlediği toplantıda önemli açıklamalar yaptı.

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Türkiye'de özellikle 15 Temmuz sonrasında yargının verdiği kararlar tartışılırken Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Acı tabloyu gözler önüne seren Selçuk, yargı kararlarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: 

Selçuk şunları söyledi:

“Bakın söylüyorum Türkiye’de bugün verilen kararların yüzde 99’u geçersizdir, nokta. Çünkü mahkeme yargıcı değişmez, dünyanın hiçbir yerinde değişmez. Bu nedenle yedek yargıç kurumu getirilmiştir. Yasada dün de vardı bugün de var. Ama yedek yargıç kurumunun hiç işlediğini gördünüz mü siz hiç? Ben bile hak arama özgürlüğümü kullanamıyorum. Mahkemenin ne karar vereceğini bilmiyorum, ne zaman karar vereceğini hiç bilmiyorum. İki hürriyete dokunamazsınız: ifade ve inanç hürriyeti. Hukuk insanın içiyle ilgilenmez.”
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