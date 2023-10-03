Şampiyonlar Ligi tarih mi oluyor: İşte UEFA'nın planı

Yeni format nasıl olacak?





Marca'nın haberine göre UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği, 2027'den itibaren her biri 18 kulüpten oluşan 3 farklı bir lig başlatmayı planlıyor. Yeni formatın bir sonraki UEFA İcra Komitesi toplantısında ele alınacağı belirtildi.Marca'da yer alan haberin devamında ise 3 farklı lig olacağı ve bu liglerin isimlerinin sırasıyla; Süper Lig, Avrupa Ligi ve Adaylar Ligi olacağı her ligde ise 18 takımın yer alıp toplamda 34 maç yapacağı aktarıldı.Süper Lig'de sezonu lider bitiren takımın da doğrudan şampiyon olacağı da ifade edildi.Süper Lig'den 2 takım düşeceği, Avrupa Ligi'nden 2 takım yükseleceği ve Avrupa Ligi'nden 4 takımın düşüp, Adaylar Ligi'nden 4 takım yükseleceği de haberin detaylarında yer aldı.