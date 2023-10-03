Samanyolu Haber /Spor / Şampiyonlar Ligi tarih mi oluyor: İşte UEFA'nın planı /03 Ekim 2023 09:44

Şampiyonlar Ligi tarih mi oluyor: İşte UEFA'nın planı

Dünya futbolunun en prestijli organizasyonlarından olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin, iki yıl önce Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in gündeme getirdiği Avrupa Süper Ligi projesine benzer bir format haline getirileceği öne sürüldü.

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Marca'nın haberine göre UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği, 2027'den itibaren her biri 18 kulüpten oluşan 3 farklı bir lig başlatmayı planlıyor. Yeni formatın bir sonraki UEFA İcra Komitesi toplantısında ele alınacağı belirtildi.

Yeni format nasıl olacak?

Marca'da yer alan haberin devamında ise 3 farklı lig olacağı ve bu liglerin isimlerinin sırasıyla; Süper Lig, Avrupa Ligi ve Adaylar Ligi olacağı her ligde ise 18 takımın yer alıp toplamda 34 maç yapacağı aktarıldı.

Süper Lig'de sezonu lider bitiren takımın da doğrudan şampiyon olacağı da ifade edildi.

Süper Lig'den 2 takım düşeceği, Avrupa Ligi'nden 2 takım yükseleceği ve Avrupa Ligi'nden 4 takımın düşüp, Adaylar Ligi'nden 4 takım yükseleceği de haberin detaylarında yer aldı.
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