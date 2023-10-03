Ahmet Burhan’ın annesinden duygulandıran paylaşım: ‘Yusuf’u Ahmet karşıladı; beraber oynayacaklar’

‘‘Öldürdünüz bizi teker teker Yavaş yavaş mutlu musunuz? . Beraber oynayacaklar ve zalimlerden haklarını alacakları günü bekliyorlar. Birkez daha yaktın Canim Yusufum. Selam söyle Ahmedime.’’









2 yıl boyunca cezaevindeki babası Harun Ataç’ın yolunu gözleyen kanser hastası 8 yaşındaki oğlu Ahmet Burhan’ın tedavisi ve babasına kavuşması için uğraşan Zekiye Ataç, ‘‘Şimdi Yusuf’u Ahmet karşıladı. Beraber oynayacaklar ve zalimlerden haklarını alacakları günü bekliyorlar.’’ dedi.15 Temmuz’dan sonra Hizmet Hareketi’ne yönelik başlatılan cadı avı sürecinde yakalandığı kemik kanseriyle mücadele ederken son nefesine kadar cezaevindeki babasını sayıklayan 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç 7 Mayıs 2020’de vefat etmişti.Zekiye Ataç X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Ahmet Burhan Ataç’ın anne ve babası Olağanüstü Hal (OHAL) sürecinde, 20 Şubat 2018’de gözaltına alındı. Adana’da özel bir yurtta çalıştığı için terör örgütü iftirasıyla baba Harun Ataç tutuklanırken anne Zekiye Ataç iki haftalık gözaltı sürecinden sonra adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı getirilerek serbest bırakıldı.Bu süreçte kemik kanseri olan 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç’a Almanya’nın Köln şehrindeki ‘Immun Onkologisches Zentrum’ kanser merkezinde tedavi olması için bir umut ışığı doğdu. Anne Zekiye Ataç’ın pasaportuna el konulduğu için uzun süre tedaviye gidemeyen Ahmet Burhan sosyal medyada yürütülen kampanya sonucu annesinin pasaport yasağının kaldırılmasıyla Almanya’ya gitti. Ancak kanser merkezindeki yapılan tetkiklerin sonucunda hastalığın çok ilerlediği tespit edilince Ahmet Burhan anne Zekiye Ataç ile birlikte Türkiye’ye geri döndü.Anne Zekiye Ataç günden güne eriyen oğlunun moral bulup hastalığı yenmesi umuduyla eşi Harun Ataç’ın’ın oğlunun yanında bulunması için yetkililere seslendi. Sosyal medyada gündemden düşmeyen Ahmet Burhan 22 ay sonra Adana Savcılığı’nın 1 saatlik görüşme izni vermesi üzerine babasına kavuştu. Minik çocuğun babasının defalarca anlında öptüğü bu buluşma babasını son görüşü oldu.Hastalığın son evresinde yoğun bakıma kaldırılan Ahmet Burhan, kısacık ömrünün son anlarında sürekli ‘baba’ diye ağladı. Son bir kez babasını görmesi için Harun Ataç için savcılıktan izin talep edildi. Ancak savcılık güvenlik gerekçesiyle sabah gelmesine izin verdi. Gece üç kez duran yorgun kalbini doktorlar yeniden çalıştırmak için uğraştı ancak Ahmet çok sevdiği babasını son kez göremeden 7 Mayıs’ta gece 02.00 sıralarında ruhunun ufkuna yürüdü.İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görürken annesi Gülten Sayın, 15 Temmuz’dan önce Adıyaman’da bir yurtta çalıştığı ve maaşının Bank Asya’ya yatırıldığı gerekçesiyle verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının Yargıtay’ın onaması üzerine tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.Doktorların yüzde 20 yaşama şansı tanıdığı 4. evre Ewing Sarkom kanser hastası olan 6 yaşındaki Yusuf Kerim, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görürken annesi Gülten Sayın, 15 Temmuz’dan önce Adıyaman’da bir yurtta çalıştığı ve maaşının Bank Asya’ya yatırıldığı gerekçesiyle verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının Yargıtay’ın onaması üzerine tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.Kanser hastası çocuk tedavisi boyunca sürekli annesini sayıklamış, kamuoyunda oluşan yoğun tepki üzerine anne Gülten Sayın özel izinle oğlunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmiş, ancak yeniden cezaevine gönderilmişti.Yusuf Kerim’leri annelerine kavuşturacak yasa teklifi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından verilmiş, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 7. Yargı Paketi’nin Erdoğan’ın imzalamasının ardından yasa 5 Nisan’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.Yasanın yürürlüğe girmesinden iki hafta sonra anne Gülten Sayın, Bakırköy Kadın Cezaevi’nden tahliye edilmişti.