Beşiktaş Trabzonspor'a takıldı! İki gol bir kırmızı kart

Yüksek tempoda oynanan karşılaşmada bir kişi eksik rakibi karşısında galibiyet golünü arayan Beşiktaş, Uğurcan Çakır'ı geçemeyince ligdeki ilk puan kaybını yaşadı. Hızlı ataklarla etkili olmaya çalışan Trabzonspor ise bulduğu ender pozisyonlarda ağları havalandırmayınca ligdeki üçüncü maçından da beraberlikle ayrılmış oldu.





Sözcü'den Ali Özgür İnan'ın haberine göre Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Papara Park'ta oynanan dev karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.Karşılaşmanın 13. dakikasında Edin Visca'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Trabzonspor, 17. dakikada serbest vuruş sonrası Okay Yokuşlu'nun golüyle öne geçti. Beşiktaş bu gole 39. dakikada Gedson Fernandes ile karşılık verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 10'a, Trabzonspor ise 3'e yükseltti.Kariyerinde 5. kez Trabzonspor'un başına geçen teknik direktör Şenol Güneş, ilk maçına iki kez şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş karşısında çıktı. Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, uzun süre eksik oynadığı maçtan puan çıkarmayı başardı.Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sezonu müthiş bir başlangıç yapan Beşiktaş ise resmi maçlardaki ikinci beraberliğini aldı. 10 kişi kalan rakibi karşısında galibiyet golünü bulamayan ve ligde ilk kez puan kaybı yaşayan Beşiktaş, daha önce de UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçında Lugano deplasmanından beraberlikle dönmüştü.Karşılaşmanın 13. dakikasında Trabzonspor 10 kişi kaldı. Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Edin Visca'nın, Rafa Silva'ya arkadan yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında Ali Şansalan, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek Edin Visca'yı direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.Trabzonspor, 17. dakikada Okay Yokuşlu'nun golü ile maçta öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Enis Bardhi'nin ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Okay Yokuşlu, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Mert Günok'un sağından uzak köşede ağlarla buluşturdu.Beşiktaş, 39. dakikada Gedson Fernandes'in golü ile maçta eşitliği yakaldı. Rafa Silva, Jonas Svensson, Gedson Fernandes arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Gedson Fernandes, altıpas önünden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın sağından köşede ağlara gönderdi.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 1-1 berabere sona erdi.