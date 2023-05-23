Gerçek Gündem'de yer alan habere göre 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimin ardından cumhurbaşkanlığı seçim 28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci tura kaldı.



Birçok yurttaş, sandıklarda müşahit olmak için başvuru yaparken muhalefet partilerinde de sandıkları korumaya yönelik çağrılar yapılıyor.



Sanatçılar da Sandığa Sarıl kampanyası kapsamında sandık güvenliğine dikkat çekerek yurttaşları sandıkları korumaya davet etti.



Aralarında Haluk Bilginer, Mehmet Günsür, Vahide Perçin, Ece Uslu, Sinan Tuzcu gibi isimlerin yer aldığı sanatçılar çektikleri videolarla "Sandığa sarıl" çağrısında bulundu.

