Şangay İşbirliği Örgütü’ne yeni üyeler : Türkiye listede de yok

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA
Hindistan’ın ev sahipliğinde video-konferans yoluyla gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde İran, resmen teşkilatın yeni üyesi oldu.
İran’ın üye olmasıyla birlikte ŞİÖ dokuz ülkeyi içeriyor: Rusya, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Pakistan, Tacikistan, Özbekistan ve İran.
Hindistan zirvesinde örgüte üye ülkeler Belarus'un ŞİÖ’ye katılması için bir niyet muhtırası kabul edecekler.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) merkezinin açılışı sırasında yaptığı konuşmada, 4 Temmuz’daki devlet başkanları zirvesinde, İran’ın (ŞİÖ’ye) tam üyeliğinin onaylanacağını söylemişti.
Türkiye ise diyalog partneri olarak ŞİÖ’ye katılıyor.