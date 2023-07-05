Samanyolu Haber /Gündem / Şangay İşbirliği Örgütü’ne yeni üyeler : Türkiye listede de yok /05 Temmuz 2023 12:22

Şangay İşbirliği Örgütü’ne yeni üyeler : Türkiye listede de yok

Şangay İşbirliği Örgütü’ne yeni üyeler kabul edildi

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Hindistan’ın ev sahipliğinde video-konferans yoluyla gerçekleşen  Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde İran, resmen teşkilatın yeni üyesi oldu.

İran’ın üye olmasıyla birlikte ŞİÖ dokuz ülkeyi içeriyor: Rusya, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Pakistan, Tacikistan, Özbekistan ve İran.

Hindistan zirvesinde örgüte üye ülkeler Belarus'un ŞİÖ’ye katılması için bir niyet muhtırası kabul edecekler. 

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) merkezinin açılışı sırasında yaptığı konuşmada, 4 Temmuz’daki devlet başkanları zirvesinde, İran’ın (ŞİÖ’ye) tam üyeliğinin onaylanacağını söylemişti. 

Türkiye ise diyalog partneri olarak ŞİÖ’ye katılıyor.
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