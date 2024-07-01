Samanyolu Haber /Dünya / Şanghay İşbirliği Örgütü vesilesiyle Şi Jinping Orta Asya çıkartması /01 Temmuz 2024 15:37

Şanghay İşbirliği Örgütü vesilesiyle Şi Jinping Orta Asya çıkartması

ŞİÖ (Şanghay İşbirliği Örgütü) zirvesi 4 Temmuz 2024’de Astana'da Bağımsızlık Sarayı'nda yapılacak.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com / Moskova

ŞİÖ zirvesi sebebiyle Çin devlet başkanı Şi Jinping, 2-6 Temmuz'da Kazakistan ve Tacikistan'ı ziyaret edecek.

Çin Merkezi Halk Hükümeti basın servisinin bildirdiğine göre, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Devlet Başkanı Şi Jinping, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ve Tacikistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon'ın daveti üzerine her iki ülkeye de devlet ziyaretleri yapacak.

Çin lideri, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) Astana'da düzenlenecek 24. Devlet Başkanları Konseyi toplantısına da katılacak. 2024 yılındaki ŞİÖ zirvesi 4 Temmuz'da Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda yapılacak.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'na göre etkinliğe Kazakistan, Hindistan, İran, Çin, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Tacikistan, Özbekistan, Belarus, Moğolistan, Azerbaycan, Katar, BAE, Türkiye ve Türkmenistan'ın başkanları katılacak.

Bu zirvede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Jimping arasında ikili görüşmelerin olması bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şanghay İşbirliği Örgütü vesilesiyle Şi Jinping... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:40:08