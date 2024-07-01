Şanghay İşbirliği Örgütü vesilesiyle Şi Jinping Orta Asya çıkartması

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ŞİÖ zirvesi sebebiyle Çin devlet başkanı Şi Jinping, 2-6 Temmuz'da Kazakistan ve Tacikistan'ı ziyaret edecek.

Çin Merkezi Halk Hükümeti basın servisinin bildirdiğine göre, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Devlet Başkanı Şi Jinping, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ve Tacikistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon'ın daveti üzerine her iki ülkeye de devlet ziyaretleri yapacak.Çin lideri, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) Astana'da düzenlenecek 24. Devlet Başkanları Konseyi toplantısına da katılacak. 2024 yılındaki ŞİÖ zirvesi 4 Temmuz'da Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda yapılacak.Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'na göre etkinliğe Kazakistan, Hindistan, İran, Çin, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Tacikistan, Özbekistan, Belarus, Moğolistan, Azerbaycan, Katar, BAE, Türkiye ve Türkmenistan'ın başkanları katılacak.Bu zirvede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Jimping arasında ikili görüşmelerin olması bekleniyor.