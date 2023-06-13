Samanyolu Haber /Gündem / Şanlıurfa’da sağlıkta yine şiddet /13 Haziran 2023 22:38

Şanlıurfa’da sağlıkta yine şiddet

Son dönemlerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının sıkça yaşandığı Şanlıurfa’da bir doktor daha, hasta yakınının saldırısına uğradı.

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Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre Şanlıurfa'da önceki gece özel bir hastanede doktor şiddete uğradı. İddiaya göre, Acil Servis'te bir hasta yakını, müdahalede gecikildiği gerekçesiyle sağlık çalışanlarına hakaretlerde bulundu. Saldırgan, yakınını muayene eden hekime de saldırarak darbetmeye çalıştı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik görevlileri ve hastane çalışanları saldırganı güçlükle yakalayarak bina dışına çıkardı. Saldırıya uğrayan hekim, olay ile ilgili beyaz kod vererek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine saldırgan hasta yakınının gözaltına alındığı bildirildi.

“CAYDIRICI YASALARI YAPMAK İÇİN NEYİ BEKLİYORSUNUZ?”

Saldırıyı kınayan Şanlıurfa Tabipler Odası, “Sağlık sistemi sağlık emekçilerini hedef göstermeye devam ediyor ve şiddete açık, güvensiz çalışma ortamları yaratmaktadır. Çağrımızı yineliyoruz. Artık yeter sağlıkta şiddete karşı etkin, caydırıcı yasaları yapmak için neyi bekliyorsunuz?” açıklaması yaptı.
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