Şanlıurfa'da ikinci 'ceket vakası' mı?

DW, bu sorunun cevabını aramak için Şanlıurfa'daydı. Tarihi 12 bin yıl öncesine dayanan kentte kalenin altında bulunan ve kutsal kabul edilen Balıklıgöl, yağmurun etkisiyle her zamankinden sakin. Ancak çevredeki tarihi hanlarda heyecanlı tartışmalar var. Tartışmaların odağında ise yerel seçimler.
Halıcılar Hanı'ndaki bir dükkânın önünde oturanlardan izin isteyip sohbetlerine dahil oluyoruz. Dükkânın sahibi 50 yıldan fazla süredir bu handa esnaflık yapan Sait Mardinli. Kentin siyasetini de gündemi de yakından takip ediyor. Mardinli, Şanlıurfa'da seçimlerin başa baş geçeceğini, kazanan adayın da küçük bir oy farkıyla kazanacağını düşünüyor. Bu sırada Ticaret Odası eski yöneticisi Yaşar Bozkurt giriyor söze. Bozkurt'a göre, küskünler ve şikâyet edenler sandığa gittiğinde yine AKP'ye oy verecek ve yerel yönetimde bir değişiklik olmayacak. Sait Mardinli de aynı düşüncede. Yeniden Refah Partisi'nin belediye başkan adayı Kasım Gülpınar'ın çok sevilmesine rağmen, sandık başında oyların yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verileceğini düşünüyor. Ona göre, Şanlıurfa'da oylar adaya değil, Erdoğan'a veriliyor. Grubun içinde bulunan ve Urfa'da ciğercilik yapan Ahmet Kahke öğrencilik yıllarından eski bir TKP'li (Türkiye Komünist Partisi) olduğunu belirtiyor. Arap olduğunu ve DEM Parti'ye oy vereceğini söyleyen Kahke, bunun gerekçesini ise "Arap kökenliyim ama ezilen bir halka destek vereceğim" diye açıklıyor.
Türkiye'de yerel seçimlere sayılı günler kala seçim sonuçlarının en çok merak edildiği kentlerden biri de Şanlıurfa. İki milyondan fazla nüfusu ve 1 milyon 200 bin seçmeniyle şimdiye kadar AKP'nin kalelerinden biri olan Şanlıurfa'dan yansıyan tablo bu kez farklı.
AKP'nin önemli isimlerinden Kasım Gülpınar'ın partisinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nin büyükşehir belediye başkan adayı olması kentte farklı bir rüzgar esmesine neden oldu. AKP ise sel, deprem gibi doğal afetlerde iyi bir sınav veremeyen mevcut Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ü aday gösterdi. AKP'nin aday tercihi kentte "ikinci ceket vakası" olarak anılıyor.
Ceket vakası nedir?
Sağ ve muhafazakâr siyasete yakın duran Şanlıurfa'da AKP, bir seçim hariç yıllardır hep galip geldi. Şu anda İYİ Parti Milletvekili olan Ahmet Eşref Fakıbaba 2004 yerel seçiminde yüzde 60 oy alarak AKP'den Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş, ancak AKP 2009 yerel seçimlerinde temayül yoklamalarında birinci çıkan ve halkın çok sevdiği Fakıbaba yerine Mehmet Oymak'ı aday göstermişti.
AKP'nin kararı kentte büyük tepki topladı, Fakıbaba ise seçime bağımsız olarak girdi. Halkın tepki gösterdiği karar, bazı AKP milletvekilleri tarafından "Urfa'da ceketimizi aday göstersek kazanırız" sözleriyle desteklendi. Buna tepki gösteren halk evlerinin balkonuna ceket astı, Erdoğan'ın Şanlıurfa mitinginde ceket salladı. 2009 seçimlerinde oyların yüzde 43'ünü alan Fakıbaba, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Hatalı tercih yapan AKP ise en önemli kalelerinden Şanlıurfa'yı kaybetti.
AKP'nin 31 Mart seçimlerinde halkın değişim taleplerine rağmen mevcut Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ü aday göstermesi işte bu nedenle kentte "ikinci ceket vakası" olarak yorumlandı. Beyazgül'ün adaylığının açıklamasının ardından AKP'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nin adayı olan Kasım Gülpınar, bölgede özellikle Kürt seçmen nezdinde itibar sahibi bir isim. Nakşibendi tarikatının Halidiye kolundan Şeyh Eyüp'ün torunu olan Gülpınar'ın dini gruplarla da güçlü bağları bulurnuyor. Dedesi Şeyh Eyüp, Şeyh Said isyanına destek verdiği için idam edilen Gülpınar, bu miras nedeniyle de bölgede sevilip sayılıyor.