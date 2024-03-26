Seçim ve sandık güvenliği için alınan önlemler gerçekçi mi?

Müşahidin görevi ne?

Müşahit, sandık kurulunun toplanmasından itibaren, oy verme, sayım, döküm, tasnif ve tutanakların tutulması gibi işlemleri takip edip sandık kurulunun görevini kanuna uygun şekilde, şeffaf ve tarafsız olarak yürütüp yürütmediğini denetleyen, gerektiği yerlerde itiraz eden gönüllü gözlemcilere deniyor.

Oy ve Ötesi'nin hedefi 50 bin gönüllü

Oy ve Ötesi, 2014'ten bu yana Seçim Kanunu'na uygun olarak faaliyetlerine devam ediyor. 31 Mart'ta tam 10. yılına girecek olan platform, 49 ilde 50 bin gönüllü ile organize olmayı hedefliyor.

"Bir motivasyon kaybı var"

Sandık kurulu nasıl oluşuyor?

Gönüllüler hangi zorluklarla karşılaşıyor?

Oy ve Ötesi seçim günlerinde bir çağrı merkezi kurarak gönüllülerin karşılaştığı sorunları bu çağrı hattı ile çözüyor. Bu çağrı merkezine gönüllülerin yanı sıra siyasi partilerin sandık kurulu üyeleri ile sandık kurulu memur üyeler de arama yapabiliyor.

Islak imzalı tutanak nedir?

Oy verme işlemi tamamlandıktan sonra sayım ve döküm açık olarak yapılıyor. Oy verme yerinde bulunan müşahitler sayım ve dökümü izleyebiliyor.

Sandık sonu tutanakların düzenlenmesinden sonra ilçe ve il birleştirme tutanakları siyasi parti temsilcilerinin huzurunda düzenleniyor ve eş zamanlı olarak siyasi partiler ile paylaşılıyor.









Oy ve Ötesi'nden çağrı



