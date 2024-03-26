Hatay'da Lütfü Savaş yeniden kazanabilir mi?

Hatay'da 2009'dan bu yana Lütfü Savaş belediye başkanı olarak görev yapıyor. 2009 yerel seçimlerinde AKP'den Antakya Belediye Başkanı olarak seçilen Savaş, 2014'te AKP'nin Sadullah Ergin'i aday göstermesi üzerine CHP'den aday olmuştu. Yüzde 41 oyla belediye başkanı seçilen Savaş, 2019 yerel seçimlerinde ise oy oranını yüzde 55,1'e çıkardı. Oy farkı ise 5 binden 110 bine çıktı. Oy oranı farkı yüzde 12 oldu. 2019'da MHP AKP'yi, İYİ Parti ise CHP'nin adayını desteklemişti.x
Ancak 31 Mart seçimlerinde şartlar, Lütfü Savaş'ın aleyhine görünüyor. İYİ Parti bu kez CHP'yi desteklemiyor ve Nusret Cömert'i aday olarak gösterdi. TİP, DEM Parti, Memleket Partisi, Zafer Partisi, DEVA, DSP muhalefet cephesinden aday çıkaran diğer partiler. 6 Şubat depreminin de Lütfü Savaş'ın oylarında düşüşe neden olacağı düşünülüyor. Gökhan Zan'ın adaylığının da Savaş için oy kaybı yaratabileceği belirtiliyor.
AKP ve MHP ise eski AKP milletvekili Mehmet Öntürk'ü aday gösterdi.
Gökhan Zan: Asla geri çekilmeyeceğim
DW Türkçe'nin Hatay'da ulaşmaya çalıştığı Lütfü Savaş ve Mehmet Öntürk, programlarını gerekçe göstererek soruları yanıtlamadı. Ancak Savaş cephesi, depremin hemen ardından belediyenin ayakta kalan personeli ve araçlarıyla kurtarma çalışmalarına katıldığını söylüyor. Zan'ın iddiaları için ise yargıya başvurulacağı belirtiliyor.
Son haftalarda kaset iddialarıyla tartışmaların odağı haline gelen ve TİP'in adaylığını geri çektiği açıklamasına rağmen adaylıktan vazgeçmeyen Gökhan Zan ise kentteki seçim çalışmaları sırasında DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Hatay'da gün geçtikte sorunların daha kötü olduğunu, Hatay'ın yeniden ayağa kaldırılması için herkesin el ele vermesi gerektiğini söyleyen Gökhan Zan, depremden önce de halkın belediyecilik anlamında hizmet alamadığını ifade etti. "Aslında belediye de hükümet de bizi terk etmiş. Hatay halkı sahipsiz, hem de seçeneksiz bırakıldı" diyen Zan, Savaş'ı belediyeciliği aile şirketine dönüştürmekle suçluyor.
TİP, İYİ Parti'den istifa eden Gökhan Zan'ı Hatay'dan aday göstermişti TİP, İYİ Parti'den istifa eden Gökhan Zan'ı Hatay'dan aday göstermişti
TİP, İYİ Parti'den istifa eden Gökhan Zan'ı Hatay'dan aday göstermiştiFotoğraf: ANKA
Zan, kendisine ait olduğu iddia edilen ve seçimden çekilmemesi karşılığında para teklif edildiği öne sürülen ses kaydına ilişkin soruları da yanıtladı. "Böyle bir ses kaydı hiç olmadı" diyen Zan, konuyu yargıya taşıdığını, ortada yargısız bir infaz ve itibar suikastı olduğu iddiasında. Zan, seçim sürecinde oylarının arttığı için kendisine yönelik adaylığını geri çekmesi baskısı yapıldığını ifade etti. Bu oyuna boyun eğmeyeceğini belirten Zan, "Asla geri çekilmeyeceğim. Bunun sorumluları yargıya hesap verecek" diye konuştu.
Kendisine kimin kumpas kurduğunun sorulması üzerine Zan, "Bunun içinde Lütfü Savaş var, onun danışmanları var" iddiasında bulundu. TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın kendisine atfen "Geleceğimi düşünmek zorundayım" dediği sözünün anımsatılması üzerine ise Zan, "Ben böyle bir söz kullanmadım. Bana karşı komplo kuruldu. Yargıdan sonuç çıkana kadar herkes masumdur. Yargıdan sonuç çıkınca da herkes utanacak" dedi.
Depremzedeler ne diyor?
6 Şubat depremleri, Hatay'da özellikle Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde ağır yıkıma neden olmuştu. Kent merkezleri, enkazların temizlenmesiyle tanınmayacak bir hale dönüştü. Defne ve Antakya merkezleri, ilan edilen riskli ilan kararının ardından yapılan ihalalerle birlikte şantiye alınana dönmüş durumda. Kent sokaklarında özellikle harfiyat kamyonlarının kullanması nedeniyle yollarda oluşan çukurlar dikkat çekiyor. Yağmurlu günlerde yollar göle dönüyor. Güneşli günlerde ise kent toz bulutu altında. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan barınmaya kadar halkın sorunları çözüm bekliyor. Depremzedelerin büyük bir bölümü, kentin altyapısı çöktüğü için konteyner kentlere sıkışmış durumda.
Halk bu şartlar altında kararsız bir şekilde sandığa gidecek gibi görünüyor.
Depremde evi ve işyeri yıkılan kuaför Gül Gültutan, AKP'de birleşilmesi halinde daha hızlı yol alınacağını düşünüyor. Gültutan, Lütfü Savaş'a bakışını "Depremde onun bir sorumluluğu yok aslında ama bizi o dönem yalnız bıraktı" sözleriyle özetliyor.
Emekli olduğunu ancak aldığı maaş yetmediği için iş arayan Nurettin Harnupoğlu da "Hangi aday hayırlı olacaksa o seçilsin. Belediye başkanlığında AKP'yi düşünüyoruz" diyor. Daha önce Lütfü Savaş'a oy verdiğini belirten Harnupoğlu, sözlerini "Artık şimdi bilmiyoruz. Bir soru işareti bırakmış bizde. Burada AKP ve CHP yarışacak. Pek karar veremiyoruz. Yukarı tükürsek bıyık aşağı tükürsek sakal" diye sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy verdiğini belirten Harnupoğlu'nun eşi Hüsniye Harnupoğlu ise iktidarın kazanması halinde kente hizmet gelebileceğini söylüyor.
İmam nikahlı eşinin terk ettiği 4 yaşındaki oğluyla akrabalarının konteynerinde kalan Selvi Alır ise "Depremden kimsenin bana bana bir yardımı dokunmadı. Ne aile desteği verdi. Ne beni maaşa bağladılar" diyor. Bundan sonrası için "Kim hak ediyorsa o başa gelsin" diyen Alır, "Beni sorarsan ben sonuna kadar CHP'liyim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a da attım. Yerel seçimde ise Lütfü Savaş'a verdik" ifadesini kullanıyor.
55 yaşındaki emekli Hasan Demirkol da en büyük talebinin evlerine yerleştirilmek olduğunu söylüyor. Bir yılı geçmesine karşın CHP'den kimsenin durumlarını sormadığını iddia eden Demirkol "Lütfü Savaş bizi yalnız bıraktı" diyor. Demirkol, iktidarın sorumluluğuna ilişkin ise "Oldu, olmadı diyemeyiz" demekle yetiniyor.
Uzun Çarşı'da tenekeci ustası olan ve depremde oğlu, gelini ve iki torununu kaybeden 78 yaşındaki Mustafa Gürler de "Partiyi politikayı sevmem. Kim gelirse gelsin iş yapsın. Antakya ölü, Antakya yetim. Antakya öksüz. Ama Antakya'nın ayağa kalkması lazım. Fakat bir kere olsun çarşıya gelmedi Lütfü Savaş. Biz bu kadar mı kötü bir insandık?" ifadelerini kullanıyor.