İşte İstanbul seçimlerindeki kritik sandıklar

2019 seçimlerinde, 39 ilçeli İstanbul’da AK Parti 24 ilçede belediye başkanlığı kazanırken, ana muhalefet partisi CHP 14 ilçe belediye başkanlığını almıştı.
AK Parti’nin Cumhur İttifakı’nda ortağı MHP ise 2019’da İstanbul’da sadece Beşiktaş, Maltepe ve Silivri ilçelerinde aday göstermiş ve Silivri’de birinci olmuştu.
31 Mart 2024 seçimleri içinse Cumhur İttifakı, İstanbul’da AK Parti’den 37, MHP’den 2 ilçe belediye başkan adayı çıkardı. MHP sadece Silivri ve Beşiktaş’ta aday gösterdi.
2019 seçimlerinde CHP, İYİ Parti ile Millet İttifakı’nı sürdürme kararı almış ve İYİ Parti sadece 10 ilçede aday göstermişti. CHP ise 35 ilçede aday göstermiş, Kağıthane, Bağcılar, Arnavutköy ve Esenler ilçelerinde yarışmamıştı.
Yarışacak siyasi parti sayısı arttı
2023’teki cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlerde alınan sonuç sonrası CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifak sona ermiş, iki parti de ayrı ayrı yerel seçim kampanyasına girişmişti. 31 Mart’taki yerel seçimlerde, iki parti de İstanbul’un tüm ilçelerinde aday çıkardı.
Gelecek haftaki yerel seçimlerde 2019’dan farklı olarak, DEVA, Gelecek, Yeniden Refah, Zafer, Memleket gibi partilerin kurulmasıyla birlikte daha fazla sayıda siyasi parti İstanbul’un ilçelerinde yarışacak.
2019 seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) olarak 14 ilçede pusulada yer alan DEM Parti ise bu seçimlerde, İstanbul’un 16 ilçesinde yarışa girecek.
VOA Türkçe, Yüksek Seçim Kurulu verileriyle İstanbul’daki 2019 ilçe belediye seçimlerinde birinci ve ikinci parti arası farkın en az olduğu beş ilçeyi inceledi.
Eyüpsultan: Fark yüzde 1,72
2019’daki yerel seçimlerde AK Parti Eyüpsultan ilçesinde yüzde 49,11 oy oranıyla belediyeyi kazanmıştı. CHP ise oyların yüzde 47,39’unu alabilmişti.
2017’de Resmi Gazete’de yayınlanan kararla eski adı Eyüp’ün Eyüpsultan olarak değiştirildiği ilçede, iki parti arasındaki yüzde 1,72’lik oy oranı farkı, 3 bin 926 oya denk geliyor.
TÜİK’in açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2023 itibariyle ilçenin nüfusu 420 bin 194.
YSK’nın verilerine göre, ilçede 31 Mart’ta sandığa gidebilecek 309 bin 535 kayıtlı seçmen var. 2019 seçimlerine kıyasla ilçedeki kayıtlı seçmen sayısı 32 bin 377 kişi ile artış göstermiş.
31 Mart’taki seçimlerde ilçe belediye başkanlığı için 19 siyasi parti ve 1 bağımsız aday yarışacak.
AK Parti, bu seçimlerde 2019’da belediye başkanlığını kazanan Deniz Köken’i yeniden aday gösterdi.
1964 doğumlu Köken, 1994-1999 yılları arasında dönemin Refah Partisi’nin elinde tuttuğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) Belediye Meclis Üyesi olarak yer aldı.
Kişisel internet sitesinde yer alan bilgilere göre Köken geçmişte, Antalya, Erzurum ve Gaziantep büyükşehir belediyelerinde çeşitli görevlerde bulundu.
CHP ise ilçede Mithat Bülent Özmen’i aday gösterdi. Kişisel internet sitesinde yer alan bilgilere göre, kariyerine Dışişleri Bakanlığı’nda başlayan Özmen, kısa bir süre sonra özel sektöre geçerek çeşitli banka ve finans kuruluşlarında yöneticilik yaptı.
2019 yerel seçimlerinde CHP ve İYİ Parti’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kazanmasıyla Özmen, İBB iştiraki İGDAŞ’ın genel müdürü oldu. Özmen, bu görevinden 1 Aralık 2023’te istifa etti.
Sancaktepe: Fark yüzde 2,72
2019 yerel seçimlerinde AK Parti’nin Sancaktepe adayı Şeyma Döğücü, yüzde 49,89 oy oranıyla birinci gelerek belediye başkanlığını kazandı. CHP ise ilçede oyların yüzde 47,17’sini alabildi.
İki parti arasındaki yüzde 2,72’lik fark, 6 bin 265 oya denk geliyor.
2023 itibariyle 492 bin 804 nüfuslu ilçede, 31 Mart’ta sandığa gidebilecek kayıtlı seçmen sayısı 344 bin 529.
Bir önceki yerel seçime kıyasla ilçedeki kayıtlı seçmen sayısı 66 bin 782 kişi arttı. Bu rakam ile Sancaktepe, İstanbul’da seçmen sayısının 2019’a kıyasla en fazla arttığı ikinci ilçe.
Listenin başında 85 bin 836 seçmen artışı ile Esenyurt bulunuyor. Seçmen sayısında artış yaşanan ve bir önceki seçimlerde farkın az olduğu ilçelerde, yeni seçmenlerin oy davranışı, ilçe yönetimlerinde değişikliklere sebep olabilir.
31 Mart’taki seçimlerde ilçede 17 siyasi partinin yanısıra 6 bağımsız aday yarışacak.
AK Parti bu seçimde, Şeyma Döğücü’yü yeniden aday gösterdi.
Sancaktepe Belediyesi’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 1965 doğumlu Döğücü, siyasete 2002 yılında AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kurucu Üyesi olarak başladı.
2009 yılında Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyeliği’ne seçilen Döğücü, 2013-2014’te Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı.
Haziran 2015 ve Haziran 2018’deki genel seçimlerde Döğücü, AK Parti listesinde İstanbul Birinci Bölge milletvekili adayı olarak yer aldı.
CHP ise ilçede 1984 doğumlu Alper Yeğin’i aday gösterdi.
Kişisel internet sitesinde doğma büyüme Sancaktepeli olduğunu belirten Yeğin, 2014-2019 yılları arasında Sancaktepe Belediyesi’nde CHP’nin meclis üyesi olarak yer aldı. Yeğin ayrıca 2015’ten 2019’a kadar CHP’nin Sancaktepe İlçe Başkanı’ydı.
2019 seçimleri sonrası Yeğin, İBB iştiraklerinden İSTAÇ A.Ş.'de Başkan Danışmanlığı ve Metro İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.
31 Mart seçimlerindeki adaylığı ile Yeğin, görevinden istifa etti.
Silivri: Fark yüzde 2,81
Silivri, MHP’nin İstanbul’daki tek belediyesi.
2019 seçimlerinde ilçeyi yüzde 46,78 oyla kazanan MHP’yi yüzde 43,97 oyla CHP takip etmişti.
İki partinin arasındaki yüzde 2,81 oy farkı, 2 bin 807 oya denk.
221 bin 723 nüfuslu ilçede, 31 Mart seçimlerinde sandığa gidecek kayıtlı seçmen sayısı 149 bin 568.
Bir önceki seçime göre bu rakam, 21 bin 631 yeni seçmen ile artış gösterdi.
31 Mart’taki seçimlerde ilçedeki pusulada 17 siyasi parti ve 2 bağımsız aday yer alacak. MHP’nin Cumhur İttifakı’nda ortağı olduğu AK Parti, ilçede aday göstermiyor.
MHP, bu seçimde görevdeki Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ı yeniden aday gösterdi.
1972 Silivri doğumlu Yılmaz, belediyenin internet sitesindeki özgeçmişinde yer alan bilgilere göre, MHP’de ilçe, il ve genel merkez seviyelerinde çeşitli görevlerde bulundu.
Ayrıca Yılmaz, Haziran 2015 ve Haziran 2018’deki genel seçimlerde MHP’nin İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı olarak yarıştı.
CHP ise bu seçimde 1980 Silivri doğumlu Bora Balcıoğlu’nu aday gösterdi.
2008 yılından beri CHP’de siyaset yapan Balcıoğlu, geçmişte Silivri Belediyesi’nde CHP Meclis Üyesi ve CHP Grup Başkanvekili olarak bulundu.
Balcıoğlu, 2019’da İBB Meclis Üyesi olarak seçildi.
Üsküdar: Fark yüzde 2,84
2019’da Üsküdar’da AK Parti’nin adayı Hilmi Türkmen, yüzde 48,34 oyla ikinci dönem belediye başkanlığına seçildi. CHP’nin adayının ise oyu yüzde 45,50’de kaldı.
İki partinin oy oranı arasındaki yüzde 2,84’lük fark, 9 bin 382 oya denk geliyor.
2023 itibariyle nüfusun 517 bin 348 olduğu ilçede, 2019 seçimlerine kıyasla kayıtlı seçmen sayısında azalma görülüyor.
İlçede 31 Mart seçimlerinde oy kullanabilecek 401 bin 184 kayıtlı seçmen var. Bu rakam, 2019 seçimlerinden 1290 seçmen daha az.
Pazar günü ilçede belediye başkanlığı için, 17 siyasi parti ve 3 bağımsız aday yarışacak.
AK Parti, 2014’ten beri ilçede belediye başkanlığı yapan Hilmi Türkmen’i yeniden aday gösterdi.
Belediyenin sitesindeki bilgilere göre, siyasete 1992’de Refah Partisi’nde başlayan Türkmen, AK Parti’nin kuruluşundan beri ilçe teşkilatında aktif görevler üstlendi.
Avukat olan Türkmen ayrıca, 2004 – 2014 yılları arası Üsküdar Belediye Başkan Yardımcılığı ve İBB Meclis Üyeliği yaptı.
CHP ise bu seçimde, Sinem Dedetaş’ı aday gösterdi.
Gemi inşa yüksek mühendisi Dedetaş, 2019’dan sonra İstanbul Şehir Hatları A.Ş.’nin başına geçerek şirketin tarihindeki ilk kadın genel müdür oldu.
İnternet sitesindeki bilgilere göre Dedetaş, “kadın gemici, yağcı ve kaptanlara, Şehir Hatları tarihinde ilk kez çalışma olanağı sağlayarak kadın istihdamını yüzde 295 oranında” arttırdı.
Büyükçekmece: Fark yüzde 2,85
İstanbul’da 2019’da farkın en az olduğu beş ilçede CHP sadece, yüzde 50,31 oyla Büyükçekmece ilçesini kazandı.
AK Parti’nin adayı Mevlüt Uysal ise, oyların yüzde 47,46’sını alabildi. Uysal, eski İBB başkanı Kadir Topbaş, görevinden istifa ettikten sonra 2017 ile 2019 yılları arası İBB Başkanlığı yapmıştı.
İki parti arasındaki yüzde 2,85’lik fark, 4 bin 133 oya denk.
276 bin 572 nüfuslu ilçede, Pazar günü sandığa gidebilecek 198 bin 947 seçmen var.
2019’dan bu yana kayıtlı seçmen sayısı 24 bin 286 seçmen ile artış gösterdi.
İlçede Pazar günü pusulada, 17 siyasi parti ve 1 bağımsız adayın adı görülecek.
CHP, bu seçimde Hasan Akgün’ü aday gösterdi. Akgün, 1994’ten beri Büyükçekmece Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.
1994, 1999 ve 2004 seçimlerinde Anavatan Partisi’nden seçilen Akgün, 2009’dan beri CHP’den seçilerek belediye başkanlığı görevine devam etti.
AK Parti ise bu seçimde, Recep Erol’u aday gösterdi.