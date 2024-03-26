Trump para cezasını ödemezse mal varlıklarına el konulacak mı?

Trump, dolandırıcılık davasında tazminatı ödeyebilecek mi?





Trump, parasını seçim kampanyası için harcamak istiyor





Trump ve şirketlerine neden ceza verildi?





ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın dolandırıcılık davasında çarptırıldığı 464 milyon dolarlık para cezasını ödemesi için mahkeme tarafından kendisine tanınan süre bugün doluyor.Bunun dışında Manhattan'daki ceza mahkemesi, Stormy Daniels'a yasa dışı ödeme yapıldığı suçlamasıyla açılan davada yeni bir duruşma tarihi belirlemek için yine pazartesi günü oturum düzenleyecek.Fransız Haber Ajansı (AFP, Trump'un cezasını ödememesi halinde varlıklarına el konulmasının talep edilebileceğini duyurdu.New York Başsavcısı Letitia James’ın, Trump'ın banka hesaplarındaki paraya el konulmasını talep etmesi ise yine diğer bir seçenek olarak gösteriliyor.Başsavcı, Trump'a ait olan motorlu taşıt ve sanat eserleri gibi varlıklara da isterse el koyabilecek. Bu durumda Trump, sadece dört bin doları aşmayan motorlu taşıtları ve sahip olduğu İncil'leri elinde tutabilecek.Eski başkanın mülklerine el konulması yasal olarak çok kolay değil. Trump'ın binalarının çoğu limitet şirketlerin elinde olduğu için mahkeme kararı gerekiyor. Böyle bir kararın sonuca varmasının ise uzun sürebilir.New York Başsavcısı Letitia James, Trum’ın mülk satış, temlik ve devrini engelleyen bir "varlık dondurma" adımı atabilir.Trump'tan çeşitli varlıklara ilişkin tüm borç ve takyidatları açıklamaya zorlayacak mali bilgileri mahkemeye vermesi istenebilir. Söz konusu kararın milyarder olarak bilinen Trump'ın itibarı için riskli olabileceği ifade ediliyor.ABD basınına göre, seçimlerinde yine aday olan Trump 464 milyon dolarlık cezayı ödemek için gerekli maddi teminatı hala bulamadı.Tazminat miktarının büyüklüğü nedeniyle kefil olacak sigorta şirketi bulunamadığı aktarılırken, Trump’ın cezanın tahsilatını durdurmak için 100 milyon dolarlık teminat ödemeye hazır olduğu belirtilmişti.Donald Trump, 500 milyon dolara yakın nakit parası olduğunu ve bu parayı başkanlık seçim kampanyasında kullanmak istediğini söyledi.New York Başsavcısı Letitia James tarafından açılan davada Donald Trump, ile şirketi ve bazı yöneticileri banka kredileri ve sigorta işlemleri konusunda daha iyi ticari şartlar elde etmek için fazla mal varlığı bildiriminde bulunmakla suçlanmıştı.Dava sonucunda Trump ve oğulları Jr. Trump ile Eric Trump’a toplam 364 milyon dolarlık para cezası verilmişti.'Dolandırıcılık Davası'nda 454 milyon cezaya çarptırılan Trump, teminat bulamıyor; haciz kapıdaMahkeme masrafları ve ceza faiziyle birlikte Trump’ın ödeyeceği toplam miktar 464 milyon dolara ulaştı.Mahkeme ayrıca Trump'ın 3 yıl, oğullarının da ikişer yıl New York’taki şirketlerinde üst düzey yetkili olarak görev yapmasını ve bankalardan kredi almasını yasakladı. Trump ise davayı "cadı avı" ve "siyasi bir komplo" olarak nitelendiriyor.