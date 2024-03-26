Samanyolu Haber /Dünya / Macron'dan çarpıcı IŞİD açıklaması /26 Mart 2024 09:28

Macron'dan çarpıcı IŞİD açıklaması

Rusya'yı Moskova saldırısının "Ukrayna'yı suçlamak için istismar edilmesine" karşı uyaran Macron, bunun sadece "gülünç ve ters etki yaratacak" nitelikte olacağı görüşünü dile getirdi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moskova'daki saldırıyı üstlenen IŞİD'in son dönemde Fransa'da da terör eylemi düzenlemeye çalıştığını duyurdu.

Fransız Guyanası'na giden Macron burada basına, Moskova'da 137 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

İstihbarat servislerinin kendisine sunduğu bilgilere dikkat çeken Macron, IŞİD’e bağlı bir grubun bu saldırıyı planlayıp, gerçekleştirdiğini ifade etti.

Macron, "Bu grup kendi topraklarımızda da çeşitli eylemler gerçekleştirmeye çalıştı." dedi.

Macron: Ukrayna'yı suçlamak gülünç

Rusya'yı Moskova saldırısının "Ukrayna'yı suçlamak için istismar edilmesine" karşı uyaran Macron, bunun sadece "gülünç ve ters etki yaratacak" nitelikte olacağı görüşünü dile getirdi.

Fransa'nın saldırının ardından Rusya ile "artan işbirliği" önerdiğini belirten Macron, bunun bakanlar veya teknik seviyede gerçekleşebileceğinin altını çizdi.

Bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile temas kurma olasılığını şu anda dışlayan Macron, Macron, “Önümüzdeki günler veya haftalarda yaşanacak gelişmelerin kişisel bir görüşmeyi gerekli kılıp kılmayacağı birlikte göreceğiz." dedi. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus Konser Salonu saldırısını IŞİD üstlenmişti.

Geçen aylarda Fransa'da turistik bölgeler ve havalimanları terör tehdidi nedeniyle tahliye edilmişti.
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