AB, Apple, Facebook ve Google'a soruşturma açtı

"Komisyon aceleci davranıyor"

Dijital platformları temsil eden bir ticaret kuruluşu olan CCIA Europe'a göre Avrupa Komisyonu soruşturma için aceleci davranıyor.

Avrupa Komisyonu bugün (25 Mart) Apple, Meta ve Google'ın ana şirketi Alphabet hakkında, Avrupa Birliği pazar hakimiyeti kurallarının çevrimiçi teknoloji devlerini kapsayacak şekilde genişleten yeni yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından yasaya riayet etmemekten dolayı soruşturma açtı.AB'nin yürütme organı olan Komisyon, Google'ın arama sonuçlarının kendi ürünlerini kayırıp kayırmadığını, Apple'ın yeni uygulama iş modelini ve Meta'nın Facebook kullanıcılarının hedefli reklamlardan kaçınmak için aylık bir ücret ödeyebilecekleri "öde ya da izin ver" normlarını inceliyor.Komisyon Başkan Yardımcısı Margarethe Vestager gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu şirketler tarafından önerilen çözümlerin, 7 Mart'ta yürürlüğe giren yeni bir AB yasası olan Dijital Piyasalar Yasası'na (DMA) tam olarak uymadığından şüpheleniyoruz. Avrupa'da açık ve rekabetçi dijital pazarları sağlamak için bu şirketlerin uyumluluklarını araştıracağız". dedi.CCIA Europe Başkanı Daniel Friedlaender yaptığı açıklamada, "Görünüşe göre Komisyon aceleci davranıyor olabilir. Bu hareket, sektörün DMA uyum sürecinin siyasallaşabileceği yönündeki korkularını doğrulama riski taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.Ancak AB Sanayi Komiseri Thierry Breton, soruşturmaların şirketler için "beklenmedik" olmadığını belirterek "Bunları hazırlamak için önemli miktarda zaman harcadık; kimse hazırlıksız yakalanmadı." şeklinde konuştu.