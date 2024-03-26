Fransız polisi göçmen teknelerine 'saldırgan' taktikler kullanıyor

Daha sonra göçmenler, botlarına dolan suyu çıkarmak için çabalarken görülüyor.





"Polis, göçmenlere biber gazı sıkıyor"





Başka bir videoda ise bir polis botu bir göçmen teknesine yaklaşıyor ve bir polis memuru teknedekilere biber gazı sıkıyor.



Lighthouse Reports, yürüttüğü araştırmada Fransız polisinin "saldırgan yöntemler" kullandığını gösteren görüntüler, belgeler ve tanık ifadeleri elde ettiğini duyurdu.



Birleşik Krallık Sınır Gücü eski Göçmenlik Şefi Kevin Saunders, görüntülerin endişe verici gibi görünse de, muhtemelen olası trajedileri önlemeye yönelik olduğunu söyledi.



Saunders, teknelerin batma riskini önlemek için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.



Fransız polisinin göçmen teknelerinin Manş Denizi'ni ve İngiltere'ye ulaşmasını engellemek için "saldırgan taktikler" kullandığını gösteren görüntüler ortaya çıktı.Görüntüler, Lighthouse Reports tarafından Le Monde, Der Spiegel ve The Observer ile iş birliği içinde elde edildi.Videoda, Fransa'daki yetkililer tarafından kullanılan çeşitli ağır ve potansiyel olarak tehlikeli taktikler görülüyor.Bir polis botu, can yeleği giyen kişileri taşıyan bir sandalı çevreliyor ve manevra yaparken dalgalar yaratıyor.