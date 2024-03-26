Samanyolu Haber /Dünya / Fransız polisi göçmen teknelerine 'saldırgan' taktikler kullanıyor /26 Mart 2024 09:24

Fransız polisi göçmen teknelerine 'saldırgan' taktikler kullanıyor

Lighthouse Reports, yürüttüğü araştırmada Fransız polisinin göçmenlere karşı "saldırgan yöntemler" kullandığını gösteren görüntüler yayınlandı.

SHABER3.COM

Fransız polisinin göçmen teknelerinin Manş Denizi'ni ve İngiltere'ye ulaşmasını engellemek için "saldırgan taktikler" kullandığını gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Görüntüler, Lighthouse Reports tarafından Le Monde, Der Spiegel ve The Observer ile iş birliği içinde elde edildi.

Videoda, Fransa'daki yetkililer tarafından kullanılan çeşitli ağır ve potansiyel olarak tehlikeli taktikler görülüyor.

Bir polis botu, can yeleği giyen kişileri taşıyan bir sandalı çevreliyor ve manevra yaparken dalgalar yaratıyor.

Daha sonra göçmenler, botlarına dolan suyu çıkarmak için çabalarken görülüyor.

"Polis, göçmenlere biber gazı sıkıyor"

Başka bir videoda ise bir polis botu bir göçmen teknesine yaklaşıyor ve bir polis memuru teknedekilere biber gazı sıkıyor.

Lighthouse Reports, yürüttüğü araştırmada Fransız polisinin "saldırgan yöntemler" kullandığını gösteren görüntüler, belgeler ve tanık ifadeleri elde ettiğini duyurdu.

Birleşik Krallık Sınır Gücü eski Göçmenlik Şefi Kevin Saunders, görüntülerin endişe verici gibi görünse de, muhtemelen olası trajedileri önlemeye yönelik olduğunu söyledi.

Saunders, teknelerin batma riskini önlemek için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fransız polisi göçmen teknelerine 'saldırgan' taktikler... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:36:25