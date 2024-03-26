Boeing'de neler oluyor: Tepe yöneticisi görevi bırakıyor!

Yönetimdeki değişiklikler

Şirketin tepe yönetimindeki değişim, ABD'li bir grup havayolu şirketinin Alaska Havayolları kazasıyla ilgili endişelerini dile getirmek üzere Calhoun'un olmadığı bir görüşme talebi üzerine gelişti.

Calhoun'ın kararı, ocak ayı başında Alaska Havayolları'na ait yeni bir 737 Max uçağındaki bir panelin havada patlamasından bu yana yoğun baskı altında olan şirkette bir yönetim değişikliği talebi kapsamında geldi.Calhoun pazartesi günü çalışanlara gönderdiği bir notta 5 Ocak'taki kazayı "Boeing için bir dönüm noktası" olarak nitelendirerek şirketin her kademesinde güvenlik ve kaliteye tam bağlılığın önemini vurguladı.Ayrılma kararının kendisine ait olduğunu belirten 67 yaşındaki Calhoun "Dünyanın gözü üzerimizde ve son yıllarda Boeing'i yeniden inşa etmek için birlikte çalışırken edindiğimiz tüm bilgileri temel alarak bu andan daha iyi bir şirket olarak çıkacağımızı biliyorum." dedi.Şirket, Calhoun'ın ayrılma kararını duyurmasının ardından, yönetim kurulunun eski Qualcomm CEO'su Steven Mollenkopf'u yeni başkan olarak seçtiğini ve Calhoun'un yerine geçecek kişinin aranmasına öncülük edeceğini açıkladı.Öte yandan Boeing'in ticari uçaklar biriminin başkanı ve icra kurulu başkanı Stan Deal'in derhal emekliye ayrılacağı ve şirketin işletme müdürü Stephanie Pope'un bu birime liderlik edeceği bildirildi.Yönetim Kurulu Başkanı Lawrence Kellner da bir sonraki hissedarlar toplantısında yeniden seçilme niyetinde olmadığını duyurdu.