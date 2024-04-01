Saraçhane'de Zafer konuşması: Bir kişinin vesayeti bitmiştir

İkinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmayı garantileyen Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de zafer konuşması yaptı





- 16 milyon İstanbullu kazandı. Kutlu olsun! Bu seçimin kaybedeni yok. Bizim olduğumuz yerde öteki yok.





- İstanbul'a hayırlı olsun. Bu şehrin canım insanlarına, çeşitliliğine, milletin her ferdine, her inancına, Alevisine, Caferisine, Şafisine, bütün mezheplerine, bu şehrin Kürtlerine, bu şehrin Çerkezine, bu şehrin her etnik kökenden insanına hayırlı olsun.





MİLLETİN PARASI MİLLETİN OLDU





- Bu seçimle birlikte, bu şehri baskısı altına alan, 2019'dan bu yana birçok kötülüğü kenara ittik. İsrafı kenara ittik.





- Bu şehrin parasının çarçur edilmesini kenara ittik. Bu şehrin bütçesine bereket geldi. Bu şehirde yeni bir kültür başladı. Milletin parası artık milletin oldu.





- Bu başarıya hep birlikte beş yıl önce başlayan o güçlü demokrasi yolculuğuyla başladık. Hep birlikte iyi dilin, güzelliğin, insanlarıyla bir olmanın anlayışını temsil ettik.





- Ama buradan bazı teşekkürleri etmek istiyorum. Bu başarıya değer katan ve bu yolculuğu en güçlü şekliyle birlikte, tasarlayarak, İstanbul'da güçlü bir başarı elde etmemize vesile olan Genel Başkanım Sayın Özgür Özel'e teşekkür ediyorum.









- Onun nezdinde partinin bütün üst yönetimine ve temsilcilerine, milletvekillerine, MYK'ya, PM üyelerimize teşekkür ediyorum.





16 MİLYON İSTANBULLUYA TEŞEKKÜR EDİYORUM





- İstanbul'da muazzam bir organizasyonla bugün tek bir oyumuza bile zeval gelmemesi adına organize çalışan güçlü parti örgütümüzü koordine eden İl Başkanımız Özgür Çelik'e teşekkür ediyorum.





- İstanbul İttifakı, toplumun içselleştirdiği, bu seçimde halkın ittifakı olduğunu ve bu ittifakı sandıkta kuran, burada onu paylaşan, 16 milyon İstanbulluya teşekkür ediyorum. Yürekten şükranlarımı sunuyorum.





HALK KİME HANGİ MESAJLARI VERDİ





- Bu seçimi bitirdikten sonra ben şunu düşünüyorum: "Halk bize ne mesaj verdi? Halk, aynı zamanda seçime giren rakiplerimize, hükümete, Sayın Cumhurbaşkanına hangi mesajları verdi?"





KANAL BİTTİ, İSTANBUL YAŞAYACAK





- İstanbul'un bu akşam verdiği tarihi mesajı nasıl ki bize vermişse hükümet yetkililerine de verdi. Verdiği talimat şu, "İstanbul'a hizmette kardeşim seçilen seçilene saygı gösterecek. Seçilen seçilene zulüm yapamaz, dayatmacılık yapamaz, vesayet kuramaz." Ne dediniz? "Kanal yok, kanal yok. İstanbul var!" Kanal bitti, İstanbul yaşayacak.





- İstanbul bu akşam demiştir ki, "Sayın Cumhurbaşkanı 18 aydır bir imzayı esirgedin. Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul o hizmeti hemen alsın. Engelleme. İşine bak." demiştir. "Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imza at, bekletme." demiştir. İstanbullu daha ne desin. Siz her mesajı verdiniz. Bakacağız, alacaklar mı, almayacaklar mı? Umarım alırlar. Bir kişinin vesayeti bitmiştir. Millet kazandı millet!



