Saray bir günde 7 milyon TL harcıyor

Koronavirüs salgınının derinden hissedildiği, yurttaşların haftalarca evlerinde tutulduğu ve gelir kaybı yaşadığı 2020 yılında iktidarın israf harcamaları ise son bulmadı. Cumhurbaşkanlığı’nın bir yıllık harcamalarını inceleyen Sayıştay, Saray’ın günlük 7.9 milyon TL harcadığını ortaya koydu.





Sayıştay 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Mali Raporları’na göre, 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı’nın geliri, 95 milyon 632 bin 368 TL oldu. Buna karşılık AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imza attığı harcamaların toplamı, 2 milyar 896 milyon 174 bin 350 TL oldu. Böylece Saray’ın 2020 yılı kamu zararı 2 milyar 800 milyon 541 bin 982 TL oldu.





Sayıştay raporuna göre, Cumhurbaşkanlığı’nın en yüksek harcaması, 1 milyar 201 milyon 97 bin TL ile “göre gideri” oldu. 14 milyon TL’yi kar amacı gütmeyen kuruluşlara transfer eden Cumhurbaşkanlığı, personel giderleri için de 314 milyon 560 bin TL harcadı. Saray, geçen yıl 51 milyon TL de tıbbi ve laboratuvar malzemelerine harcadı. Saray’ın sadece bakım onarım ve üretim malzemeleri için bir yılda harcadığı tutar da 32 milyon TL olarak belirlendi.

