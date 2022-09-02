Şarkıcı Gülşen için jet hızıyla iddianame hazırlandı...

Şarkıcı Gülşen'in iddianamesi hazırlandı. Gülşen için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 48 sayfalık iddianamede 702 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı. Gülşen halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan yargılanacak.
Ne olmuştu?
Şarkıcı Gülşen, Nisan ayındaki konserinde ekibinden bir arkadaşıyla şakalaştığı videodaki sözleri nedeniyle, sosyal medyada ve iktidar partililerce hedef gösterildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 25 Ağustos'ta, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı, Gülşen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde sevk edilen Gülşen aynı günün akşamı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince aynı suçlama kapsamında tutuklandı, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.
Gülşen'in avukatının itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 29 Ağustos Pazartesi günü Gülşen'in "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti.