Samanyolu Haber /Gündem / Şarkıcı Metin Şentürk de koronavirüse yakalandı /14 Aralık 2020 23:32

Şarkıcı Metin Şentürk de koronavirüse yakalandı

Şarkıcı Metin Şentürk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Şentürk, "Sağlık durumun şu an iyi ve endişe edilecek bir durum yok" ifadelerini kullandı.

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Şarkıcı Metin Şentürk, Koronavirüs'e yakalandığını duyurarak; "Tedavi sürecim başladı. Sağlık durumun şu an iyi ve endişe edilecek bir durum yok" dedi.

Metin Şentürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.

Şentürk, "Sevgili dostlar Covid-19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumun şu an iyi ve endişe edilecek bir durum yok. Bu haberi benden duyun istedim. Önlemlere dikkat edin, hepinizi seviyorum. Zaten pozitif adamdım testimin negatif çıkmasını bekleyemezdik. Zaman zaman bilgilendireceğim" ifadelerine yer verdi.
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